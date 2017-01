Veilig test- en wielerparcours van wereldformaat

Iedereen met een wielerhart kan zich vanaf juni 2017 gaan uitleven op het grootste beschermde wielerparcours van Nederland. Met de oplevering van het complex zal de positie van Limburg als dé wielerprovincie flink zijn versterkt. Deze speciale en veilige wieleromgeving zal worden aangelegd in Sittard-Geleen.

In een aanbesteding van het wielerparcours door de gemeente Sittard-Geleen deed bouwbedrijf Heijmans de beste aanbieding en het bedrijf gaat al direct met de opdracht aan de slag.

Veilig wielerparcours

Deze veilige wieleromgeving biedt een aantal zeer uitdagende parcoursen en wordt op zo’n 6 hectare aangelegd met een afwisselend en 3,15 kilometer lang wielerparcours. De hoogteverschillen variëren van een vals plat met een 1 tot 2,5% helling tot een beklimming van bijna 23%.

Op dit terrein kunnen 50 parcoursen worden uitgezet waarvan er 6 tegelijkertijd te gebruiken zijn. Hierdoor meerdere doelgroepen op hetzelfde moment gebruik maken van dit wielerparcours. Van kinderen tot senioren en van beginners tot professionals.

Limburgse landschappen

Op dit parcours worden meerdere Noord-, Midden- en Zuid-Limburgse landschappen nagebootst om de beleving voor de renners zo realistisch mogelijk te maken. Het ‘Noord-Limburgse’ wielerparcours wordt overwegend ‘open’ en in het ‘Zuid-Limburgse’ zit meer hoogteverschil.

Wereldtop test- en trainingscentrum

Het resultaat zal zijn dat de Sportzone Limburg een wereldtop test- en trainingscentrum is voor alle takken van de wielersport. Dit nieuwe complex zal niet alleen gaan zorgen voor de aanwas van nieuw talent. Er zullen ook wedstrijden kunnen worden gehouden zonder dat de omgeving daar veel overlast van heeft.

International Team Challenge

Het complex zal bovendien het decor gaan vormen voor een nieuwe wedstrijdvorm, de zogeheten International Team Challenge. In dit evenement nemen de beste ploegen ter wereld het drie dagen lang tegen elkaar op. Zij zullen dat doen in een sprintwedstrijd, een klimkoers en een ploegenachtervolging en dit spektakel wordt over de hele wereld live op tv uitgezonden, met beelden en data direct vanaf de fiets.

De oplevering van dit wielerparcours dat een kleine 2 miljoen euro kost, staat zo rond eind mei 2017 in de agenda. De Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen draaien allebei op voor 50% van de kosten van het parcours.

Volg je ook @Allesportzaken?