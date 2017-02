Ronde van Turkije gaat dit jaar mogelijk niet door

De Ronde van Turkije staat dit jaar voor het eerst op de kalender van de UCI World Tour. Maar de organisatie zit al direct in grote problemen. De ronde zou van 18 t/m 23 april as. worden gehouden maar wel met minimaal tien World Tour-teams. En die komen liever niet naar deze ‘Bisiklet Turu’.

Vooralsnog heeft zich één World Tour-team voor de ronde aangemeld. Wielerploegen zijn terughoudend om naar het door aanslagen en een mislukte staatsgreep verscheurde land af te reizen.

Opschuiven naar het najaar

De organisator reisde naar het WK veldrijden in Luxemburg om met hoge UCI-functionarissen over dit probleem te praten. De organisatie zou het liefste deze 17de editie opschuiven naar het najaar. “Het is niet mogelijk om de TUR in augustus te rijden. Wij hopen dat het in oktober lukt of anders in november”, aldus een woordvoerder van de Turkse wielerbond.

Kans is niet erg groot

De kans dat de UCI de wedstrijd op de World Tour kalender laat staan wordt niet zo groot geacht. Het WK, de Ronde van Lombardije en een ronde in China staan ook al in het najaar gepland. Daarmee lijkt de mogelijkheid om de ronde er nog in november tussen te zetten uiterst klein. In de komende tijd wordt de toekomst van deze wielerwedstrijd verder besproken maar erg rooskleurig zijn de vooruitzichten niet.

Cultwedstrijd

De Ronde van Turkije wordt door liefhebbers vaak gezien als een ‘cultwedstrijd’. In 2012 reed de Bulgaar Ivailo Gabrovski het hele peloton aan flarden op de slotklim van de derde etappe. Hij won het algemeen klassement totdat bleek dat hij aan de EPO had gezeten. In 2013 was het de Turk Mustafa Sayar, eveneens uit team Torku Şekerspor, die de boel op een hoop reed. Ook hij moest niet veel later zijn eindzege inleveren vanwege zijn EPO-gebruik.

Volg je ook @Allesportzaken?