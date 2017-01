Avondvierdaagse Den Helder op z’n laatste benen

De Avondvierdaagse in Den Helder loopt op z’n laatste benen. Tien Helderse basisscholen hebben via een brief aan de ouders aangegeven dat zij niet meer aan het evenement zullen deelnemen. Secretaris Bertus Klos van de Avondvierdaagse denkt dat dit best wel eens de doodsteek zou kunnen zijn voor het wandelevenement.

De scholen geven aan dat de Avondvierdaagse de leerkrachten teveel tijd kost. “Onze primaire taak is onderwijzen. Ook als de ouders deze taak overnemen blijft de verantwoordelijkheid bij ons liggen.”

Bevordering gezond gedrag

De scholen vinden ook dat zij de taak hebben om gezond gedrag van hun leerlingen te bevorderen. “De hoeveelheden snoep die inmiddels horen bij deze traditie staan zo langzamerhand haaks op onze taak.”

De scholen geven aan dat zij zich ervan bewust zijn dat ze misschien wel een mooie traditie doorbreken. “Maar wij hebben dit goed overwogen. Na veel wikken en wegen hebben wij toch besloten om ermee te stoppen”, aldus de scholen.

Vijf of tien kilo snoep

Volgens Klos werd er in 2016 al minder snoep als beloning aan de kinderen gegeven. “Ik zag wel veel meer mensen met bloemen en andere cadeautjes lopen tijdens de intocht. Kids met vijf of tien kilo snoep om hun nek heb ik niet meer gezien.” Klos hoopt dat de kinderen nog individueel of via de sportschool blijven meedoen. “Of misschien kunnen ouders groepjes vormen op de scholen die niet meer meedoen.”

Avondvierdaagse is gezond gedrag

Klos noemt het besluit van de scholen spijtig. “Maar ik begrijp het wel. Zoveel snoep tijdens de intocht is voor de kinderen helemaal niet goed. Wij hebben hier in de regio ook te maken met kids met overgewicht. Ik heb echter tegen de scholen gezegd dat de Avondvierdaagse ook een vorm van gezond gedrag is, maar dat zien zij toch anders.”

