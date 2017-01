Sarina Wiegman bondscoach Nederlands vrouwenelftal

De 47-jarige Sarina Wiegman is de nieuwe bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. Haar contract loopt tot de zomer van 2019. Foppe de Haan wordt als assistent-bondscoach toegevoegd aan de technische staf. Wiegman was sinds augustus 2014 assistent bondscoach.

Wiegman: “Wij weten precies welke stappen we nog moeten zetten om te presteren op het EK Vrouwenvoetbal. Ik kijk er naar uit om met het team aan de slag te gaan.”

Juiste kennis en instelling

Hans van Breukelen: “Wiegman is voor ons dè coach om op het EK goede prestatie te realiseren. Zij heeft ruime ervaring en de kennis, instelling en het enthousiasme om van het EK een succes te maken.”

Wiegman kwam als speelster tussen 1987 en 2001 precies 104 keer uit voor het Nederlandse vrouwenelftal. Zij werd twee keer landskampioen en eenmaal bekerwinnaar met haar club vv Ter Leede. Zij won tevens het landskampioenschap in Amerika met de University of North Carolina.

ADO Den Haag

Nadat zij stopte als speelster vervolgde zij haar carrière o.a. als coach bij de KNVB en vv Ter Leede. De van oorsprong lerares lichamelijke opvoeding was hoofdcoach van de vrouwen van ADO Den Haag. Met dit elftal won zij in 2012 het landskampioenschap en de beker.

In 2014 maakte Wiegman de overstap naar de KNVB als assistent van Roger Reijners. De Oranjevrouwen kwalificeerden zich in dat jaar voor de eerste keer voor een WK en haalden de achtste finales.

Coach Betaald Voetbal

Wiegman rondde in 2016 als derde vrouw in Nederland succesvol de cursus Coach Betaald Voetbal af. Dit seizoen was zij ook actief als assistent coach bij Jong Sparta in Rotterdam. Zij was de eerste vrouwelijke coach die bij een betaald voetbal organisatie werd aangesteld.

Foppe de Haan

Foppe de Haan is toegevoegd aan de technische staf van de Oranjevrouwen. De Haan is al sinds de zomer van 2016 betrokken bij het Nederlands vrouwenelftal als adviseur. Hij zal per direct aan de slag gaan als assistent bondscoach.

