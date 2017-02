Eredivisie vrouwen wekelijks te zien bij NOS Sport

NOS Sport gaat vanaf 4 februari as. wekelijks een samenvatting van een wedstrijd uit de Eredivisie vrouwen uitzenden. Op die datum wordt op de Herdgang in Eindhoven afgetrapt met de wedstrijd PSV – Telstar. De samenvatting van dit duel is bij NOS Studio Sport vanaf 23:35 uur te zien.

Frank Wielaard bijt aanstaand weekend het spits af met het commentaar bij de samenvatting. Hij zal deze taak afwisselend samen met zijn collega-commentator Krijn Schuitemaker op zich nemen.

De wedstrijden uit de Eredivisie vrouwen staan standaard iedere vrijdagavond om 19:30 uur op het programma. Maar van elke competitieronde wordt steeds één duel naar de zaterdag verplaatst.

Meer betrokken

KNVB-manager vrouwenvoetbal Minke Booij is blij met de zendtijd: “Door de samenvattingen van de wedstrijden op tv raken meer mensen betrokken bij het vrouwenvoetbal. Dat is goed voor de herkenbaarheid en voor de ontwikkeling van het voetbal. Met het EK voor vrouwen voor de boeg wordt 2017 absolhet jaar van het vrouwenvoetbal.”

Eredivisie vrouwen in de lift

NOS Sport hoofdredacteur Maarten Nooter: “Het vrouwenvoetbal zit in de liften de uitzendingen van de Eredivisie vrouwen horen daar nu ook bij. En het is voor ons een mooie opmaat naar het EK van komende zomer. Dan gaan we echt uitpakken met alle duels van het Nederlands vrouwenelftal, de openingswedstrijd én de finale live op televisie. Wij willen uiteindelijk het hele verhaal vertellen en daar kan NOS Sport al in een vroeg stadium mee beginnen.”

Play-off-wedstrijden

De Eredivisie vrouwen bestaat dit voetbalseizoen uit acht teams. Vorig jaar kwamen gemiddeld al 52% meer bezoekers kijken dan ten tijde van de vroegere BeNe League. De competitie is dit seizoen ook extra spannend omdat er play-off-wedstrijden zijn ingevoerd. Daarnaast draagt het EK Vrouwen, dat de komende zomer hier wordt gespeeld, bij aan de populariteit van deze snelst groeiende teamsport van ons land.

