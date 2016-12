Vrijwilligers tekort West-Brabant wordt nijpend

Voetbalverenigingen in West-Brabant komen steeds verder in de problemen door een toenemend tekort aan vrijwilligers. Ruim 58% van de clubs heeft nu al te weinig vrijwilligers of draait op een generatie gepensioneerde clubmensen. “Zonder vrijwilligers geen bestaansrecht.” Tijd voor ‘Meer in kortere tijd‘!

BN DeStem ondervroeg 96 bestuurders van voetbalclubs in West-Brabant. 56 voorzitters en bestuursleden gaven aan problemen te hebben met het vinden van voldoende vrijwilligers.

Henk Brinkman, voorzitter van WHS in Sint Annaland:

“Als jij een touringcar met vrijwilligers hebt, dan houden wij ons aanbevolen. Door het vrijwilligerstekort kan onze club minder activiteiten organiseren en nauwelijks nog tijd steken in bijvoorbeeld het onderhoud van de kleedkamers.”

Peter Nieuwlaat, voorzitter van TVC Breda:

“Sommige teams kunnen bij ons zelfs niet aan het seizoen beginnen, omdat wij niemand kunnen vinden die als begeleider optreedt. Wij hebben een probleem met de betrokkenheid, ouders zetten hun kind voor de wedstrijd af en beschouwen de club als een soort kinderdagverblijf.”

Gino Seesing, voorzitter van sc Welberg in Steenbergen:

“Bij ons is het geen probleem om vrijwilligers te vinden. Zelfs de kleedkamers en onze kantine zijn gebouwd door die mensen. Dat heeft alles te maken met de binding in het dorp Welberg.”

Ruud Wiekema, voorzitter van vv Baronie in Breda:

“Het probleem wordt bij ons steeds groter, na het sporten houden mensen het voor gezien. De contributie flink verhogen is misschien een botte manier maar het schudt de leden misschien wakker.”

Peter Muller, voorzitter van RKVV Roosendaal:

“Wij werken vanaf oktober samen met onze hoofdsponsor, het re-integratiebedrijf Innovium, de gemeente en het UWV. Wij laten langdurig werklozen vrijwilligerstaken oppakken als trainer en assistent bij trainingen, op het secretariaat, in de schoonmaak of bij het klussen. De eerste ervaringen zijn positief. We hebben nu vijf mensen die zo bij ons werken, hopelijk worden dat er twintig.”

