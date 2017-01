Clubs kijken mee over schouder Sportclub Enschede

Sportclub Enschede verplicht sinds 1 januari alle leden vanaf 12 jaar en hun ouders, om vrijwilligerswerk te doen voor de club. Het bestuur organiseerde een avond over de invoering van deze verplichting. Maar kennelijk vindt iedereen het wel prima want er kwam maar een handjevol leden opdagen.

“In de kantine zaten vooral de leden en ouders die zich al voor de club inzetten. Degenen die wij nou juist wilden bereiken kwamen niet opdagen”, aldus het bestuur.

Vrijwilligerstekort

Sportclub Enschede heeft veel te weinig vrijwilligers. ” Wij hebben te weinig leiders, scheidsrechters, trainers en hulp in de kantine. “Het ledental is de afgelopen jaren teruggelopen”, zegt club-voorzitter Jan-Bert Kolkman. “Diverse teams hebben geen trainer of leider meer. Wij willen dat elk lid vanaf 1 januari zo’n 20 uur werk per seizoen op zich neemt.”

Vrijwilligerswerk afkopen

“Wij doen het nu zo dat alle leden per seizoen 50 euro extra contributie gaan betalen. Dat bedrag krijgen zij terug nadat zij hun vrijwilligerswerk naar behoren hebben gedaan. Het lijkt er echter op dat veel ouders gewoon die 50 euro betalen om hun vrijwilligerswerk af te kopen”, stelt Kolkman.

Liever minder leden en meer vrijwilligers

Bang voor een leegloop is Kolkman niet. “We hebben 473 leden waarvan nog geen 10% vrijwillig werk doet. Ik heb liever een club met wat minder leden en veel vrijwilligers dan andersom. Tot de zomer heeft het voor leden nog geen gevolgen als zij hun snor drukken. Maar vanaf het seizoen 2017/2018 wordt de contributie 50 euro hoger voor degenen die de handen niet uit de mouwen steken.”

Andere clubs volgen Sportclub Enschede

Veel clubs zoals Sportclub Enschede hebben een groot tekort aan vrijwilligers. Diverse verenigingen volgen belangstellend de gang van zaken bij Sportclub Enschede om te zien of de nieuwe aanpak werkt. “Het gras bij andere clubs is echt niet groener. Ook zij zullen er naartoe moeten om het vrijwilligerswerk te gaan verplichten”, verwacht Kolkman.

Volg ook @Allesportzaken