VOG draagt bij aan een veilige werkomgeving

Uit onderzoek blijkt dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bijdraagt aan een veilige werkomgeving. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff was met name nieuwsgierig naar de effectiviteit van de regeling ‘gratis VOG voor vrijwilligers’.

Clubs die met vrijwilligers werken kunnen hen vragen om een VOG te overleggen. Personen met belastend strafblad die dat dus niet kunnen, worden zodoende bij kwetsbare groepen weggehouden.

Hoe effectief is een VOG

Ieder jaar worden er bij Justis meer VOG’s aangevraagd en dat was voor staatssecretaris Dijkhoff een reden om de effectiviteit van het beleid te laten onderzoeken. Uit de resultaten, die op 1 februari aangeboden aan de Tweede Kamer, bleek dat de regeling effectief is.

Aanvragers onder 23 jaar

Justis heeft de resultaten bekeken van aanvragers onder de 23 jaar. In 2015 werd 438 keer ofwel 0,23% van de aanvragen van jongeren tot 23 jaar een VOG geweigerd voor het uitoefenen van werk, stage of een hobby zoals de schietsport of scouting. De weigeringen hadden met name betrekking op plegers van (meerdere) ernstige tot zeer ernstige delicten.

Verbetering van de communicatie

Het idee dat iemand een Verklaring Omtrent het Gedrag vaak niet krijgt na kleine delicten is niet terecht. Dijkhoff zal de communicatie over de regeling daarom laten verbeteren. Er komt voor jongeren ook een speciale website en voorlichtingsfilm en op festivals krijgen jongeren informatie over de VOG en drugsdelicten.

Maatregelen

De regeling is bedoeld om seksueel ongewenst gedrag in het vrijwilligerswerk tegen te gaan. Om aan de regeling mee te mogen doen moet een sportclub bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon benoemen en ook een aantal duidelijke gedragsregels invoeren.

Bekendheid via gemeenten

Nog niet alle organisaties zijn op de hoogte van het bestaan van de gratis VOG regeling dus zullen gemeenten actiever worden benaderd om de regeling meer bekendheid te geven. Het ministerie blijft daarvoor samenwerken met de koepelorganisaties voor vrijwilligers, NOC*NSF en de vereniging NOV.

