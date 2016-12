FIFA wil geklaag op voetbalvelden indammen

Iedere sport is emotie. Maar bij sommige sporten lijkt persoonlijke discipline en respect voor de scheidsrechter vaak maar lastig op te brengen. Binnen de FIFA woedt een discussie over de vraag of iedere speler, of uitsluitend de aanvoerder, met de scheidsrechter mag praten.

Dat zegt Marco van Basten die sinds 1 oktober 2016 als Chief Officer for Technical Development verantwoordelijk is voor technische ontwikkelingen bij de wereldvoetbalbond.

In betere banen

Volgens Van Basten wordt er binnen de FIFA gesproken over mogelijkheden om het gedrag van spelers en het respect voor de arbitrage te verbeteren. “Er zijn veel spelers die de hele wedstrijd door maar klagen”, zo tekent de BBC op uit de mond van de Nederlander. “Maar ik weet zeker dat de FIFA het gedrag van spelers in betere banen kan gaan leiden.”

Scheidsrechters helpen

“Wij moeten dit proces technologisch gaan ondersteunen en het gedrag van spelers beter stuctureren om de scheidsrechters te helpen. De FIFA wil het voetbal dynamisch, opwindend maar ook een eerlijk spel laten zijn. Er zit veel emotie in het spel en dat is goed maar we moeten dat ook onder controle weten te brengen, wat meer in lijn met de manier waarop zoals in het rugby mag worden gecommuniceerd over beslissingen.”

FIFA gaat problemen benoemen

Van Basten gevraagd naar zijn mening over de manier waarop de regels in het rugby zijn vastgesteld, zegt hij: “Ik denk dat de FIFA en het voetbal van iedere sport kan leren en iedere sport van het voetbal. Maar wij moeten de gedragproblemen van spelers benoemen en onder ogen durven zien.”

Het is in het rugby uitsluitend de aanvoerder toegestaan om rechtstreeks met de arbitrage te spreken. Omgekeerd communiceert de scheidsrechter ook uitsluitend via de aanvoeder met een rugbyteam.

