Verzekering van sportaccommodaties vaak onvoldoende

Terwijl de dekking vaak hetzelfde blijft, kunnen sportclubs voor de verzekering van hun clubhuis veel goedkoper uit zijn. En een bestuur kan simpel laten uitzoeken welke besparing er voor hen mogelijk is. Eén telefoontje met ClubZeker, tussenpersoon voor sportverzekeringen, is genoeg.

Voor verzekeraars vallen sportaccommodaties in dezelfde categorie als de horeca. De risico’s in en rond sportaccommodaties zijn echter aanzienlijk lager dan in de horeca.

Forse jaarlijkse besparing

ClubZeker heeft speciaal voor sportclubs een pakket ontwikkeld. Daarvoor wordt exclusief samengewerkt met een Britse verzekeraar die zich alleen met de risico’s van sportaccommodaties bezig houdt. Die maatwerk aanpak heeft veel clubs al een jaarlijkse besparing van honderden euro’s opgeleverd.

Zicht op verzekering en de risico’s

De meeste sportbestuurders hebben weinig zicht op de risico’s in en rond het complex. Ook niet als het gaat om de aansprakelijkheid. Zij denken vaak ‘dat het wel geregeld is’ omdat de accommodatie die de club huurt van de gemeente is. Dat kunnen clubs beter maar even (laten) controleren, want dat blijkt vaak niet zo te zijn.

Accocheck inspectie

Een club kan gratis een zogenaamde ‘Accocheck’ laten doen. Dit is een grondige (bouw)technische, ISO-gecertificeerde inspectie van de accommodatie. Via deze check krijgt het bestuur o.m. inzicht in de brand-, inbraak- en aansprakelijkheidsrisico’s. De Accocheck rapporteert de aanbevelingen aan het bestuur.

Rechtstreeks 24/7 contact

ClubZeker biedt tevens 24/7 een rechtstreekse contactmogelijkheid voor het clubbestuur. Het bedrijf is ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar wanneer er op sportclubs van alles gebeurt. Ook makkelijk voor bestuursleden die tijdens kantooruren vaak druk zijn met hun reguliere baan. ClubZeker is met goed resultaat getoetst door DNB en staat onder toezicht van de AFM. Het bedrijf is eveneens aangesloten bij Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

