Zwerfafval opruimen spekt clubkas Kamper sportclubs

Op 26 oktober as. gaan zo’n 60 vrijwilligers van Kamper sport- en cultuurverenigingen het zwerfafval langs de IJssel opruimen. Elke club krijgt een stuk van 1 à 2 kilometer oever toegewezen.

In ruil voor hun inzet ontvangen de sportclubs in Kampen een bijdrage voor hun clubkas. Wethouderzal de opruimactie om 9:00 uur aftrappen.

Wie een wandeling langs de IJssel maakt, ziet overal plastic flesjes, piepschuim en sigarettenfilters liggen. Als dat niet wordt opgeruimd, spoelt dit zwerfafval via de rivier uiteindelijk naar het Ketelmeer. En vervolgens verder naar zee waar een plasticsoep ontstaat.

Daarom heeft de gemeente Kampen zich bij het riviernetwerk Schone IJssel aangesloten. Ook in Overijssel en Gelderland maken clubs de oevers van de IJssel al schoon. De acties langs de rivier worden mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en het Platform Schone IJssel 2.0.

De opruimacties langs de IJssel zijn onderdeel van Schone rivieren, een initiatief van o.m. IVN Natuureducatie en de Plastic Soup Foundation. In maart 2019 ontving ‘Schone rivieren’ een bedrag van 1,95 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.

Dankzij deze donatie groeit het aantal kilometers dat vrijwilligers gaan opruimen van 125 naar 1.250. Het doel van de actie is om geen plastic afval meer via de rivieren naar zee te laten spoelen.

Naast de opruimacties steunen de clubs ook ‘Citizen science’. Dit is een meerjarig onderzoek naar zwerfafval met behulp van vrijwilligers die projectdata voor wetenschappelijk onderzoek verzamelen. Al in het voorjaar van 2020 zullen de eerste ‘Citizen scientists’ langs de IJssel op pad gaan.

