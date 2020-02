Zwerfafval levert sportclubs West-Betuwe geld op

Het ophalen van zwerfafval levert sportclubs zoals vv Ophemert en vv Jonge Kracht geld op. Dat spekt de clubkas en is goed voor het milieu in West-Betuwe.

“Het doel van de actie is om zwerfafval langs de oevers van de Waal op te ruimen. Hiervoor gaf de gemeente in 2019 een vergoeding. Dus schreef de club zich in met een groep van zes clubleden. Wij kregen een strook van 4 kilometer toegewezen en haalden met prikken een paar honderd euro op.”

“Dat kan de club uiteraard goed gebruiken. Dit jaar gaan wij weer meedoen.” In oktober 2019 ruimden vrijwilligers van Kamper sportclubs ook al zwerfafval langs de IJssel op.

Vv Jonge Kracht heeft een vaste afspraak met de gemeente. “Wij ruimen het zwerfafval in de directe omgeving van de accommodatie op. Elke keer dat wij dit doen, krijgen wij daarvoor een vergoeding van 100 euro”, vertelt voorzitter Lambert Neijenhuis. “Wij hebben niet afgesproken hoe vaak wij gaan opruimen maar zwerfafval levert onze sportclub een paar keer per jaar mooi geld op.”

Elke keer komt een andere groep binnen de club in actie. “Bijvoorbeeld een team dat voor een uitje aan het einde van het seizoen budget nodig heeft. Dan ruimen zij een ochtend lang op en krijgen hiervoor een vergoeding. Die gaat dan dus naar het team.”

De club verdient ook iets bij door oud papier op te halen. “Op de club staat aantal grote containers waar mensen oud papier in gooien. Een groep vrijwilligers zorgt ervoor dat het netjes blijft en dat er op tijd een nieuwe container open gaat. Wij gaan ook elke maand de buurt door om oud papier op te halen.”

De opruimacties stimuleren om de omgeving rond de club schoon te houden. “Wanneer je ziet dat mensen opruimen en nergens afval ligt, dan gooit iemand sneller iets in de afvalbak. Dat merken wij ook op de club dus het mes snijdt aan twee kanten.”

