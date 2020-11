Zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar gaan door

Het lukt te langzaam om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. Dat moet sneller, dus heeft het kabinet besloten om voor de komende 2 weken extra maatregelen te nemen. Maar zwemlessen voor kinderen gaan door.

Al een paar dagen neemt het aantal nieuwe coronabesmettingen af. Het gaat dus niet slecht maar het gaat nog niet goed genoeg. Om de reguliere zorg sneller op te kunnen schalen, moeten de aantallen ook sneller naar beneden. Dus moet het aantal bewegingen en contacten minder. En net als in het voorjaar moeten ook nu de zwembaden sluiten. Maar voor zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar blijven de zwembaden open.

De zwembaden ontvingen in de afgelopen maanden hun bezoekers al veilig en verantwoord. Maar zwembaden moeten toch tijdelijk dicht. Dat jonge kinderen mogen doorlessen is voor hen en de zwemveiligheid uiteraard goed nieuws.

Regionaal kunnen er extra maatregelen nodig zijn maar het verzwaringspakket geldt voor de komende twee weken. Daarna gaat het land waarschijnlijk weer terug naar een gedeeltelijke lockdown. Net zoals voor de voorgaande maatregelen, geldt ook nu dat de gemeente de noodverordening moet aanpassen.

En daar moet de burgemeester zijn of haar handtekening onder zetten. Voorlopig moeten wij het doen met de informatie op de website van de rijksoverheid. Voor nu hoopt iedereen natuurlijk dat door de aanscherpingen de druk op de zorg snel afneemt. En dat als deze weer normaal is, de sport, en dus ook de zwembaden, snel weer helemaal open mogen.

