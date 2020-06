Zwemles zonder ouders niet vervelend voor begeleiders

Vanwege het coronavirus moesten ouders de afgelopen tijd een stapje terug doen. Zij mochten hun kinderen wel naar school, de training of zwemles brengen maar dan niet blijven hangen.

Zwembaden beperkten de aanwezigheid van ouders tijdens de zwemles. En de begeleiders vonden het ‘stapje terug’ van ouders niet vervelend.

Iets te betrokken bij de zwemles

Ouders kunnen zich tijdens de zwemles iets ‘te betrokken’ voelen. En vaak heeft dat een negatief effect op hun kinderen. Bij zwemles heb je geen competitie maar het halen van het diploma is hiermee voor veel ouders vergelijkbaar.

Mag mijn kind al naar een ander badje? Gaat mijn kind niet sneller dan deze groep of wanneer mag mijn kind afzwemmen? Sommige ouders voeren de druk hoog op. Kinderen voelen dat het sterkst op de terugweg naar huis.

Goedbedoelde vragen

In ‘The car ride home‘ schreef Mike Bergstrom dat goedbedoelde vragen en suggesties voor het kind vaak voelen als kritiek. En dat terwijl kinderen daar op dat moment niets meer aan konden veranderen. De les is namelijk voorbij. Het is van belang om te benadrukken dat er altijd een volgende keer komt om jezelf te verbeteren.

Tips voor ouders

Voor sportouders een paar do’s en don’ts voor op de terugweg:

– betwijfel niet hardop of een kind zijn of haar best wel deed. Als een kind een keer niet alles heeft gegeven, weet hij of zij dat zelf ook wel;

– ga niet steeds in op ‘fouten’ die een kind maakte want daarmee strooi je maar zout in de wond;

– coach een kind dus niet de les want die is voorbij;

– benoem niet wat er mis zou kunnen gaan zoals terug naar een ander badje of nog lang niet mogen afzwemmen;

– soms moet je als ouder even op je tanden bijten maar stel geen vragen. Laat een kind zelf vertellen als het daar zin in heeft. Prijs de moeite die een kind heeft gedaan meer dan de uitkomst.

Follow @Allesportzaken