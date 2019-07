Zwemclubfusie levert clubs betere zwembadtijden op

Het zwemmen in Smilde is gered want Z&PC Najade fuseert met Z&PC de Spatters in Beilen. Najade kampt met een tekort aan bestuursleden en heeft geen hoofdtrainer. Een zwemclubfusie bleek de oplossing.

“Als wij deze stap niet hadden genomen, dan was Najade nu opgeheven”, stelt voorzitter Martine Pomper. “En dat was dan ook het einde van het zwembad geweest.”

Geen hoofdtrainer

De zwemclubfusie is wel bijzonder want met Najade en haar 90 leden gaat het prima. Het ledental nam de afgelopen jaren toe en de financiële situatie was goed. “Wij konden alleen geen hoofdtrainer meer vinden en niemand wilde in het bestuur gaan zitten. Daarom hebben wij De Spatters een fusie voorgesteld”, vertelt Pomper.

“De Spatters werd verrast door het voorstel van de buren”, zegt voorzitter Jan Haitsma. “Wij werken al een tijd samen en hebben sinds twee jaar samen een waterpolo-tak. Los van elkaar kregen wij namelijk geen heel team meer in het zwembad.”

“Ik zag een fusie op zo’n korte termijn niet aankomen. Wij hebben straks vijf bestuurders, drie van De Spatters en twee van Najade”, zegt Haitsma. “In de twaalf jaar dat ik lid ben, heb ik nog nooit zo’n ruim bestuur gezien.”

Zwemclubfusie uit nood geboren

Pomper wordt zelf ook lid van het nieuwe bestuur. “Wij hebben al een paar keer samen vergaderd. Het is voor de zwemmers in Smilde goed dat er ook een bekend aanspreekpunt in het nieuwe bestuur zit.”

Hij is tevreden met de zwemclubfusie die op 1 januari 2020 officieel wordt. “Hij is uit nood geboren maar uit iets naars hebben wij toch iets heel moois gemaakt. Voor de zwemmers in Smilde verandert er niets behalve misschien de contributie. En wij kunnen straks in twee mooie baden zwemmen.”

Haitsma ziet voordelen voor alle leden, vooral op het gebied van het zwemwater. Het valt niet mee om op goede tijden een bad te krijgen om in te trainen. Door deze fusie wordt dat een stuk minder lastig.

Nieuwe naam

Met de fusie verdwijnen de namen De Spatters en Najade. Eind augustus start de fusieclub het nieuwe seizoen met een feest. Dan mogen de leden ook een nieuwe naam voorstellen. Daarna besluit het bestuur later welke naam de club zal krijgen.

Met de fusie ontstaat een club met ruim 350 leden. Haitsma zou graag ook met clubs zoals De Valken in Beilen willen samenwerken. “Zij maken nu al vaak gebruik van zwembad De Peppel in Beilen.”

“En met meer clubs samenwerken betekent ook betere zwembadtijden. We hoeven niet per sé een club te worden, maar ook niet zoals nu concurrenten.”

Follow @Allesportzaken