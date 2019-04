Zwarte lijst met ‘luie’ voetballers voetbalclub NSVV

In de regio Rotterdam worden voetbalwedstrijden steeds vaker op het laatste moment afgelast. Vv N.S.V.V. in Numansdorp heeft daarom een zwarte lijst met ongemotiveerde spelers opgesteld.

Op de zwarte lijst staan de spelers die meer dan de helft van de wedstrijden zonder goed excuus afhaken. Na een gesprek met het bestuur kunnen zij hun leven beteren of stoppen.

Tijd om in te grijpen

“Elke club in Nederland kent dit probleem. Maar voor ons is het nu echt tijd om in te grijpen”, zegt clubvoorzitter Arie Kruithof. “Want de spelers die wél graag voetballen verliezen hierdoor het plezier in hun sport.”

KNVB herkent het probleem: “Teams in de B-categorie merken soms dat zij problemen krijgen om een wedstrijd te spelen. Zij kunnen dan in overleg een wedstrijd verplaatsen want daarvoor is ruimte vrij in het speelschema.”

Geen verplichtingen

Die ruimte is niet genoeg voor het aantal duels dat NSVV moet annuleren. NSVV is de oorzaak maar ook tegenstanders haken vaak op het laatste moment af. Veel voetballers willen per seizoen niet meer 22 wedstrijden spelen. Zij vinden de sport wel leuk maar niet de verplichtingen en dat merken de clubs aan het ledenverloop.”

“Dat je maar weinig clubs over dit probleem hoort is omdat zij niet praten over hun problemen”, zegt Kruithof. “Maar als wij op deze manier doorgaan, gaat dat ten koste van onze bereidwillige spelers.”

Zwarte lijst

Daarom gaat NSVV spelers die vaker dan 50% van de wedstrijden afwezig zijn, op een zwarte lijst zetten. Zij worden dan niet meer bij een elftal ingedeeld. Kruithof: “Het is niet anders maar wel duidelijk voor iedereen.”

De spelers op deze lijst moeten zich realiseren dat teamsport niet vrijblijvend is. Je dupeert namelijk heel snel je teamgenoten die wel graag willen spelen.”

“Niets doen zie ik als falen”, zegt Kruithof. “Dit gedrag straalt af op de rest van de vereniging en dat wil het bestuur voorkomen. Vroeger vormde je als elftal een collectief en was je er voor je teamgenoten maar dat is aan het wegebben.”

