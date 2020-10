Zwaluwen Utrecht 1911 komt met sportparkplan

Zwaluwen Utrecht 1911 wil een verbeterd sportpark. De omniclub wil met slimmer grondgebruik op het huidige complex meer leden laten sporten. Die ambitie, Visie Sportpark 2.0, is op 20 oktober aan sportwethouder Maarten van Ooijen gepresenteerd.

Zwaluwen Utrecht 1911 heeft 2.500 leden en huurt de velden van de gemeente Utrecht. De club herbergt ook een buurthuis en een sport-BSO.

Lange wachtlijsten

Voorzitter Michel van Wanrooij: “Wij zijn trots op onze buurtfunctie en die willen wij behouden en versterken. Alleen hebben met name de afdelingen voetbal en hockey te maken met lange wachtlijsten. En Utrecht bouwt drie nieuwe wijken (Merwedekanaalzone, Beurskwartier en Stationsgebied) waar 34.000 gaan wonen. Onze wachtlijsten zullen dus alleen maar groeien.”

Herontwikkeling van het sportpark

Die groei is de reden dat Zwaluwen Utrecht 1911 een plan heeft gemaakt voor de herontwikkeling van het sportpark. Daaraan is maanden gewerkt door een werkgroep met leden uit alle geledingen van de club.

In het plan staan een aantal scenario’s die antwoord geven op de uitdagingen van de club. Met name op het tekort aan velden maar ook de problemen met de wachtlijsten.

Bal ligt bij de gemeente

Sportwethouder Van Ooijen vroeg de vereniging, vlak voor de corona-uitbraak, om de plannen op papier te zetten. “Dat hebben jullie samen met de buren op een indrukwekkende wijze gedaan. En dat er iets moet gebeuren is duidelijk, de bal ligt nu weer bij de gemeente.”

Nu doorpakken

Het terrein moet na de herinrichting een parkachtig aanzien en een natuurlijke verbinding krijgen met het stadscentrum. Zwaluwen Utrecht 1911 roept de gemeente Utrecht nu op tot snelle actie.

Van Wanrooij: “We weten dat de herstructurering van een gebied best lastig is. En de route van initiatief tot realisatie kent een lange doorlooptijd. Maar dit is voor de gemeente het moment om het ijzer te smeden want het vuur is heet. De gemeente moet nu toch door kunnen pakken.”

