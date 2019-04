WV-HEDW zet steeds zoveel mogelijk teams op TV-veld

WV-HEDW is al vanaf de start aangesloten bij Voetbal-TV. Het hele seizoen hangt er naast het hoofdveld een camera-systeem dat de wedstrijden opneemt. Voor de selectie- maar ook voor de niet-selectieteams.

Voorzitter Ronald Nijsen geeft aan hoe zijn club de wedstrijdindeling per veld regelt en rekening houdt met Voetbal-TV.

Ook niet selectieteams

“De selectieteams krijgen voorrang zodat de trainers de wedstrijden kunnen analyseren”, vertelt Nijsen. “Maar wij geven zo veel mogelijk teams de kans om op het veld met Voetbal-TV te spelen. Daarvoor rekken wij het programma helemaal uit.”

“Wij beginnen zaterdags zo tussen 08:45 en 16:45 de wedstrijden op het hoofdveld te spelen. Op die manier krijgen elke week ook een paar ‘niet-selectieteams’ de kans om op Voetbal-TV te komen.”

Samen terugkijken

“Soms vragen teams om op het hoofdveld te mogen spelen. Niet alleen omdat dat het beste veld is, maar ook omdat ze weten dat er camera’s hangen. En zij vinden het nuttig om de wedstrijd samen terug te kijken.

Als er wedstrijden uitvallen wordt dit direct opgevangen door een andere wedstrijd. Laatst viel een wedstrijd van het tweede uit omdat de tegenstander niet kwam opdagen. Toen hebben we de wedstrijd van het 19de team verplaatst naar het Voetbal-TV veld”, vertelt de voorzitter van WV-HEDW.

WV-HEDW houdt het overzicht

WV-HEDW wisselt op het Voetbal-TV veld zoveel mogelijk de selectie- en de niet-selectieteams af. “Onze club heeft honderd elftallen. Het is dus nodig om goed overzicht te houden van wie er wanneer op het Voetbal-TV-veld speelt.”

“Ik laat de teams ook altijd even weten dat ze op Voetbal-TV opgenomen worden. Dit is belangrijk om de bekendheid met Voetbal-TV op de club te vergroten”, aldus Nijsen.

De mooiste momenten terugkijken

Voetbal-TV is hét videoplatform voor het amateurvoetbal waarop spelers wedstrijden live kunnen bekijken. Maar geïnteresseerden kunnen wedstrijden ook later in zijn geheel terugkijken via de Voetbal-TV App.

