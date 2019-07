Zorgen gemeente Eindhoven over tiental sportclubs

Een aantal sportclubs in de gemeente Eindhoven heeft het financieel zwaar. In totaal hebben tien clubs moeite om de rekeningen te blijven betalen voor zaken zoals huur, energie en erfpacht.

De tien Eindhovense clubs hebben met de gemeente een betalingsregeling getroffen. Dat laat het college van BenW weten in een brief aan de gemeenteraad.

Regeling gemeente Eindhoven

Vijf van deze tien clubs kunnen zich netjes aan de regeling houden. Dat lukt de vijf anderen clubs wat minder goed. Zo verkeert Wodan bijvoorbeeld nog steeds in zwaar weer. Die club heeft last van een teruglopend aantal leden. Het college twijfelt er zelfs aan of Wodan het komend seizoen wel aan alle verplichtingen kan blijven voldoen.

Maar ook RKVV Tongelre heeft het nog niet gemakkelijk. De club betaalt nu alleen maar de energierekening en dat is overigens wel zoals met de gemeente is afgesproken.

College houdt vinger aan de pols

De gemeente noemde ook vv Gestel en Eindhoven AV apart in de brief aan de raad. Zij voldoen nog wel aan de afspraken maar kunnen lang niet alle facturen meer betalen. Ook over de situatie van deze clubs maakt de gemeente zich dus de nodige zorgen.

Maar ook de stichting Woudrust, die een aantal kantines beheert, heeft een schuld. Bij deze stichting loopt de betalingsachterstand eveneens op. De gemeente Eindhoven geeft aan de vinger aan de pols te blijven houden bij de zorgenclubs.

Gemeente Eindhoven spingt al langer bij

Medio 2016 bleken negen clubs in Eindhoven in geldnood te zitten. Alle deze clubs troffen toen met de gemeente een betalingsregeling. Hun gezamenlijke schuld bedroeg in dat jaar zo’n 269.000 euro. Vorige week werd bekend dat één op de vijf clubs in de hoogste competitie voor amateurs met betalingsproblemen kampt.

