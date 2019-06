VCP certificaat voor 17 deelnemers bij Sport Utrecht

Op 18 mei jl. werd de cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) gegeven bij SportUtrecht. Samen met de Academie voor Sportkader werden in één opleidingsdag 17 VCP-en van 15 clubs gecertificeerd.

Bij zorgelijk gedrag van een trainer of coach is het prettig een vertrouwenscontactpersoon in de gelederen te hebben.

Het nut van een VCP

De sportclub is doorgaans een afspiegeling van de samenleving. En dus kan zich ook op de club kan ongewenst gedrag voordoen. Dat kan bijvoorbeeld seksuele intimidatie zijn, of pesten en bedreigen. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. Want in een club zijn de scheidingslijnen vaak dun.

Sommige situaties zijn moeilijk bespreekbaar maar vrijwilligers zien en horen veel over het welzijn van (jeugd)leden. Maar wat moet of kun je als het gedrag van een trainer of coach je zorgen baart? Dan is het prettig dat de club een VCP in de gelederen heeft.

Inhoud van de cursus

In de cursus werd aandacht besteed aan de diverse elementen in het werk van een VCP. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een VCP en een vertrouwenspersoon? Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? Met welke vraagstukken krijgt een VCP allemaal te maken?

Maar ook werd de rol in de vereniging besproken en hoe je het best vind- en benaderbaar bent. Hoe voer je op de juiste manier een gesprek en hoe kun je de club helpen met preventief beleid?

Maar ook het doorverwijzen kwam aan de orde evenals het gebruik van hulplijnen. De cursisten bespraken eveneens hoe je het bestuur, na een klacht of melding, het best bij een zaak kunt betrekken.

VCP is een complexe functie

De deelnemers zijn in één dag met alle facetten van hun complexe functie in aanraking gekomen. Gelukkig kan hij of zij met meerdere organisaties zoals het Centrum Veilige Sport Nederland, ruggespraak houden.

