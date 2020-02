Zevenaar móet van de rechter subsidie doorbetalen

Zwembad De Boskuul in Lobith blijft open. De gemeente Zevenaar moet NLG Lobith, exploitant van De Boskuul, de subsidie doorbetalen. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat NLG tegen opschorting van de betaling aanspande.

“Zo’n 15.000 euro per kwartaal is 40% van de kosten van de exploitatie. Dat bedrag kun je als klein bad niet missen. Dan moet je op een zeker moment de deuren sluiten.”

Door de uitspraak is de sluiting van het bad net op tijd afgewend. De eigenaar Tim Schenning, had aangegeven dat het opschorten van de subsidiebetaling door Zevenaar grote gevolgen zou hebben.

Zevenaar wilde NLG Lobith de subsidie niet meer doorbetalen. De reden daarvoor is dat er geen oplossing kwam voor een conflict over zwemlessen tussen zwemvereniging ZVL en de exploitant. Die impasse bestaat al sinds 2018.

ZVL mag van NLG namelijk in het bad niet tegen een eigen tarief les geven. De gemeente Zevenaar vindt dat dit moet kunnen. Door betaling van de subsidie stop te zetten, wilde Zevenaar een uitweg uit de impasse forceren. De gemeente dreigde NLG Lobith ook met een bodemprocedure.

Schenning: “Deze manier van handelen staat haaks op de belangen van alle spelers. En waarom doet Zevenaar dat? De gemeente weet dat De Boskuul niet kan overleven zonder subsidie. Dan moet het bad gewoon dicht.”

“Als de Boskuul dicht zou gaan, heeft de gemeente geen zwembad meer. Dan moeten ZVL, de andere clubs en de inwoners van Lobith het zonder bad stellen. De rechter vond met ons dat het opschorten van de subsidie in niemands belang is”, zo stelt Schenning.

Behalve de ZVL gebruiken ook de reddingsbrigade, een duikvereniging, een aquarobics groep en inviduele zwemmers het bad. Of de gemeente nu nog een procedure start is nog niet bekend.

