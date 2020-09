Zaterdagvoetbal bevalt Helios en sc Deventer goed

Sv Helios was in het voetbalseizoen 2019/2020 nog actief in de derde klasse zondag. Maar de club verhuisde naar de vierde klasse zaterdagvoetbal, net zoals Sportclub Deventer. En die overstap bevalt goed.

De clubs konden van de KNVB instromen in de laagste klasse op zaterdag. “Ik denk dat wij daarmee een goede keuze hebben gemaakt”, stelt trainer Harry Deicheveir

Uit de klasse spelen

Decheiver boekte met zijn ploeg in de beker een 0-8 overwinning. “Een mooi resultaat maar eerst moeten we maar eens zien of wij ons uit deze klasse kunnen spelen.”

De trainer van Helios heeft vooralsnog geen spijt van de verhuizing naar de zaterdag. “Ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt om over te stapen”, zo legt hij uit.

Zaterdagvoetbal meer toekomst

“Ik denk dat het zaterdagvoetbal meer toekomst heeft. Zodra een jeugdspeler naar in het eerste op zondag gaat, is dat geen probleem. Maar komt hij in het tweede, dan is dat wel een probleem. Want vaak gaat hij op zaterdag nog stappen.”

“Daarom was het op de zondag steeds moeilijker om mensen voor het tweede elftal te vinden”, stelt Decheiver. “Veel spelers stapten liever over naar een vriendenteams. Ik denk daarom dat spelen op de zaterdag voor ons de beste oplossing is.”

Spoeling werd dunner

Ook bij Sportclub Deventer wilde het merendeel van de jeugdspelers liever op de zaterdag gaan spelen. “Er zouden sowieso een aantal jongens vertrekken”, zegt trainer Wouter Groot Lipman. “Dus de spoeling werd al dunner.” Sportclub Deventer luisterde naar de wensen van de jeugd en koos voor het zaterdagvoetbal.

Eerste derby in Deventer

“We zien dit seizoen dus als een jaar van opbouw. De ontwikkeling van de spelers is ons belangrijkste doel”, aldus Groot Lipman. De verhuizing van de twee clubs naar de zaterdag heeft een extra mooi voordeel. Want met de overstap is de eerste derby in Deventer een feit.

