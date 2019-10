De zaalsport in Soest dreigt onbetaalbaar te worden en veel clubs zien zich in hun voortbestaan bedreigd. Die conclusie trekt de Sport Federatie Soest (SFS) na het lezen van het begrotingsvoorstel van BenW.

“Clubs die zaalsport in Soest aanbieden, moeten de komende vier jaar hun contributie met zo’n 100 euro verhogen”, stelt het SFS-bestuur. “Die nieuwe taakstelling is niet op een andere manier te realiseren.”

De huurtarieven voor de accommodaties in Soest liggen dan wel lager dan elders in de regio. Maar volgens de SFS geeft de gemeente Soest ook veel minder geld uit aan de sport dan andere gemeenten.

Het lijkt er op dat de gemeente opnieuw een taakstelling oplegt die vrijwel onmogelijk te realiseren is. Als deze gehandhaafd blijft, betekent dat een afbraak voor de clubs die gebruik maken van een overdekte accommodatie. De Sport Federatie Soest vreest de ernstige gevolgen van deze eis voor de zaalsport in Soest.

“De clubs hebben het idee dat er, op basis van een incidentele tegenvaller, voorstellen zijn gegenereerd die een rampzalig effect gaan sorteren. Het lijkt er vooral op dat de gevolgen niet goed geïnventariseerd zijn”, stelt de SFS.

Daarnaast is er geen afweging gemaakt aan de hand van eerder beleid en de afspraken met de sportclubs.” Deze zijn bereid om de gemeente Soest meer inzicht te geven in de mogelijke gevolgen. Zo willen zij aangeven wat in hun ogen wel haalbaar zou zijn.

