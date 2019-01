Voetbalclub Yde De Punt verlost van 28.000 euro schuld

De bijna 28.000 euro schuld die sv Yde De Punt bij de gemeente Tynaarlo heeft, wordt doorgestreept. De club krijgt voor de privatisering ook 14.000 euro subsidie mee voor veldverlichting.

De gemeente Tynaarlo wil alle voorzieningen op de sportparken privatiseren om geld uit te sparen. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de afspraken met sv Yde De Punt.

Eigendommen overdoen

Heet hangijzer waren de kleedkamers, veldverlichting en de voetbalkantine van Yde De Punt. Die zijn nu nog eigendom van de gemeente. Maar de gemeenteraad stelde al in 2010 dat Tynaarlo dit eigendom aan de club moest overdoen. De privatisering is afgelopen jaren al bij veel andere lokale clubs doorgevoerd, alleen nog niet bij de afdeling voetbal van sv Yde De Punt.

Lening

De club heeft in 2011 nog nieuwe kleedkamers aangebouwd en daar een bijdrage van 90.000 euro aan geleverd. Dit geld had de club bij de gemeente geleend. In 2015 ontstond hierover discussie toen Tynaarlo de kleedkamers en andere voorzieningen wilde overdragen.

De club zag die 90.000 euro als vergoeding voor het gebruik van de kleedkamers. De vraag was nu wat er met deze lening moest gebeuren. Want als de club verantwoordelijk zou worden voor het onderhoud etc., zou die lening een te zware last vormen.

Kantine, kleedkamers en verlichting

Dus sprak Tynaarlo met Yde De Punt af dat de resterende 28.000 euro niet meer hoefde te worden afgelost en er geen rente meer hoefde te worden betaald. De club krijgt de kleedkamers en de kantine ‘om niet’ van de gemeente. En de lichtmasten rond de velden kunnen worden voorzien van led-lampen.

Dat kost 20.000 euro waarvan de gemeente 13.333 euro betaalt. De club kan vervolgens rijkssubsidie krijgen van 20% van de eigen bijdrage van 6.666 euro. De lichtmasten zijn pas 13 jaar oud en gaan wel 40 jaar mee. Dus daarom is besloten alleen de lampen te vervangen.

Follow @Allesportzaken