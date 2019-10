Wonderboyz vinden werk bij cvv Sparta Enschede

Zorgorganisatie Estinea laat jongeren met een beperking werk verrichten voor sportclubs. Dat doen zij rond de velden van cvv Sparta in Enschede. Eerder begonnen deze ‘Wonderboyz’ al bij AZ en Volendam.

De Wonderboyz in de voetbalwerkplaats van ’s Heeren Loo, doen klusjes voor cvv Sparta . In ruil daarvoor mogen zij gebruik maken van de voetbalfaciliteiten van de club.

Wonderboyz met een beperking

Cvv Sparta en Estinea hebben elkaar gevonden in een werkproject voor mensen met een beperking. De Wonderboyz gaan zowel binnen als buiten het complex aan de slag om de locatie netjes bij te houden.

Marieke Horstman van Estinea: “De Wonderboyz maken de kleedkamers en de kantine schoon. Maar zij houden ook het groen om de velden bij. Wij hadden binnen de kortste keren een mooie club bij elkaar die stond te trappelen om te beginnen.”

Meer taken en meerwaarde

Voor cvv Sparta heeft het werk van deze jongeren maatschappelijke waarde. Maar het is ook een welkome hulp bij het vele werk dat de vrijwilligers moeten doen.

Verenigingsmanager Tom van Veen licht toe: “Door privatisering moeten veel clubs steeds meer taken zelf uitvoeren. Wij kunnen nu een deel van het werk samen met de Wonderboyz oppakken.”

Eigen AZ en FC Volendam tenue

Begeleider Marc van Wonderen combineert al sinds 2016 voetbal en het werk van de Wonderboyz. Dat doet hij op het jeugdcomplex van AZ maar ook bij FC Volendam. Daar werken jongens met autisme, ADHD en het syndroom van Down in eigen AZ en FC Volendam tenue.

De omgang van de spelers met de Wonderboyz is volgens Van Wonderen heel bijzonder. “Zij maken altijd even tijd voor een praatje, een geintje of een groepsfoto. Door deze warmte maken ‘de Boyz’ echt stappen in hun ontwikkeling. Zij horen er ook echt bij en dat maakt deze werkplekken voor hen heel speciaal.”

