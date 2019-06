Winterswijk wil dat sportclubs 75.000 euro afdragen

In de kadernota 2019 heeft BenW van Winterswijk o.a. bezuinigingen op sport opgenomen. Sportbestuurders spraken op 12 juni jl. in over een bijdrage van 75.000 euro die de gemeente van hen vraagt.

De gemeente Winterswijk heeft geïnvesteerd in sportvelden en -accommodaties. BenW wil nu jaarlijks 75.000 euro van de sportclubs hebben voor het gebruik ervan.

Verbijstering en woede

BenW vindt het rechtvaardig om een extra bijdrage van de clubs te vragen. Maar vertegenwoordigers van alle sportclubs zaten op de publieke tribune om hun ongenoegen over dit idee kenbaar te maken.

In april maakte de sportraad die de verenigingen vertegenwoordigt, kennis met de nieuwe sportwethouder Elvira Schepers. De wethouder repte tijdens dat gesprek nog met geen woord over een extra bijdrage. Gerard te Kolsté sprak namens de clubs dan ook over ‘verbijstering en woede’ bij de clubs.

Winterswijk is financieel gezond

Te Kolsté feliciteerde om te beginnen de gemeenteraadsleden. Wethouder Inge Klein Gunnewiek vertelde namelijk dat de gemeente financieel gezond is en over een ruime algemene reserve beschikt. Hij gaf vervolgens aan, de vraag om een extra bijdrage van de clubs niet te begrijpen.

“Wij zijn samen aan een wedstrijd begonnen en voor het eindsignaal zijn de spelregels aangepast”, stelde te Kolsté. De gemeente vroeg al eens eerder extra geld van de sportclubs. De gemeenteraad stond hier toen echter niet achter en liet het verzoek terugdraaien.

Sportclubs moeten wel betalen

Bijna alle insprekers waren niet tijdig op de hoogte gesteld en verrast over de voorstellen van BenW. Jet van den Bos van Buurtbemiddeling Winterswijk hoopte dat de aangekondigde halvering van het budget ‘een vergissing’ is. Samen met negen vrijwilligers zorgt zij er voor dat problemen in de buurt niet escaleren.

Blijkbaar waren de meeste insprekers overtuigend want de coalitiepartijen willen de meeste bezuinigingen terugdraaien. Maar naar het zich laat aanzien moeten de sportclubs de bijdrage van 75.000 euro wel gaan afdragen.

