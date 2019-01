YourCube zorgt voor win/win situatie bij sportclubs

Het project YourCube koppelt jongeren die tussen de 15 en 30 jaar oud zijn, o.a. aan sportclubs. Zo kunnen zij via een maatschappelijke diensttijd in de praktijk hun talent ontdekken.

Via YourCube ontstaat voor sportclubs een win-winsituatie. Jongeren doen ervaringen op en ontwikkelen competenties en de vereniging heeft extra handjes.

Ervaringsplek via YourCube

“YourCube plaatst jongeren op maat” zegt projectcoördinator Ieke Anker van YourCube. “Een jongere kan voor een ervaringsplek kiezen binnen zij of haar vak- of interessegebied.

Wij begeleiden hen vervolgens en helpen hen om zich op de arbeidsmarkt te oriënteren. Maar tegelijkertijd levert de jongere een bijdrage aan de samenleving.”

Het YourCube project loopt al in acht steden waaronder Rotterdam. Het doel van het project is dat jongeren ervaringen opdoen en competenties ontwikkelen bij bijvoorbeeld een sportvereniging.

Traject of eenmalige activiteit

Jongeren kunnen ongeacht hun opleiding of achtergrond deelnemen aan een eenmalige activiteit of starten met een traject. Een eenmalige activiteit is bijvoorbeeld een projectdag met een klas of jaargroep.

Een maatjesproject of een bestuurlijke taak in een sportclub zijn voorbeelden van een traject. De jongere krijgt voor een traject van 100 uur een Europass. Dit is een officieel certificaat ter versterking van zijn of haar CV.

Over het Netwerk Nieuw Rotterdam

Het Netwerk Nieuw Rotterdam (NNR) is een netwerk voor jongere vrijwilligers. Het netwerk biedt hulp aan eenzame en/of kwetsbare jongeren in de stad. Zij worden geactiveerd om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mede-Rotterdammers. Jongeren ervaren door hulp te bieden dat zij met hun talent iets voor een ander kunnen betekenen.

Het NNR zoekt contact met sportclubs die behoefte hebben aan vrijwilligers en die via YourCube willen samenwerken. Deze clubs kunnen dan e-mail contact opnemen met Ieke Anker of haar bellen op 0623 539 687. Op de website van het NNR staat meer over het project YourCube.

