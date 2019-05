Wijchen dacht dat veldvervanging minder zou kosten

Wijchen is veel meer geld kwijt aan de vervanging van twee kunstgrasvelden dan gedacht. De velden van sv AWC en vv Alverna blijken per veld maar liefst 95.000 euro duurder te worden.

Wijchen moet de kunstgrasvelden van twee sportclubs na tien jaar vervangen. De gemeente wilde dezelfde materialen gebruiken als tien jaar geleden, maar dat pakt anders uit.

Duur maar duurzaam

Wijchen maakt voor de infill van de velden, al jaren gebruik van rubberkorrels. Maar uit onderzoek van het RIVM bleek vorig jaar dat die korrels bodem- en watervervuiling kunnen veroorzaken.

Uit onderzoek van de gemeente bleek dat er inderdaad sprake is van verontreiniging. Daarom vervangt Wijchen de oude infill door milieuvriendelijke TPE-korrels. En die blijken nogal duur te zijn.

“Deze TPE-korrels voldoen aan de eisen in het besluit bodemkwaliteit. En na tien jaar kunnen wij de korrels hergebruiken. Ze zijn dus duur maar daarnaast ook duurzaam”, vertelt sportwethouder Paul Loermans.

Meer dan 6 ton

De gemeente is per veld zo’n 95.000 euro extra kwijt. De totale investering per veld komt dan uit op zo’n 330.000 euro. “Dat is een fikse investering. De gemeente dacht dat het minder zou kosten. Maar uit milieuonderzoek bleek dat rubberkorrels echt niet meer konden”, aldus de wethouder.

“Er zit te veel zink en minerale olie in het water dat van het veld spoelt. Ook is in stukjes grond naast het veld zink gevonden. De gemeente zou voor de goedkoopste optie kunnen kiezen, maar wij hebben een zorgplicht. Dus met de kennis die we nu hebben, is TPE de juiste keuze”, stelt Loermans.

De gemeente betaald normaal gesproken twee derde van de vervangingskosten. De sportclubs betalen dan de rest zelf. Maar dit keer betaalt Wijchen alle extra kosten. “Wij kiezen namelijk voor de nieuwe TPE-korrels. Wij kunnen de clubs de meerkosten dus niet in de maag splitsen”, zo besluit de wethouder.

