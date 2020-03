WHC Wezep houdt kantine toch open voor leden

Geen wedstrijden in de komende weken bij WHC Wezep. Dat is jammer voor de sport maar ook voor de sociale contacten. Daarom zet de club twee keer per week toch de kantine open.

Het bestuur van WHC Wezep volgt alle regels van het RIVM. Zodra er meer dan 100 man de kantine in komen, sluiten wij de deuren.

Met z’n allen zitten

Het clubhuis van WHC Wezep is elke donderdag van 19 tot 23 uur open. En elke zaterdag van 14 tot 18 uur. Voorzitter Henri van Beek vindt dat WHC daarmee geen risico loopt.

“De club is alleen toegankelijk voor leden. Wij willen de groep die hier behoefte aan heeft, een plek geven om even met z’n allen te zitten. Zo zijn zij niet helemáál aan huis gekluisterd.”

Hooguit 30 man

Van Beek verwacht niet dat de club de grens van honderd personen haalt. “Zodra dat zou gebeuren, sluiten wij de deuren. Maar ik reken op hooguit 30 man en dat moet kunnen. Of je nou in een café zit of bij ons. En sommige mensen willen niet naar het café. Die leggen liever een kaartje in de kantine.”

Financiële tik

“Het is WHC Wezep er niet om te doen om toch wat baromzet mee te pakken”, zo verzekert Van Beek. “Als het daarom zou gaan kunnen wij de boel beter dicht houden.”

“Die corona-uitbraak is hoe dan ook een financiële tik voor de club. De vaste kosten lopen gewoon door maar de inkomstenkant valt helemaal stil. Dat is nog wel een zwaar punt.”

De corona-crisis is voor WHC Wezep geen reden om te smokkelen en soepeler om te gaan met regels. “Wij hebben hier juist al vroeg aandacht aan besteed. Wij volgen als bestuur alle regels van het RIVM.”

Bijzonder

Bijzonder dat WHC Wezep er vanuit gaat dat leden elkaar niet met het coronavirus kunnen besmetten. Maar misschien kan de club in de komende dagen bezoek van de gemeente tegemoet zien voor enige uitleg.

Follow @Allesportzaken