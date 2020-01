Westfriese Sportveiling voor (on)beperkt sporten

Op 3 april as. zal de eerste Westfriese Sportveiling plaatsvinden. De opbrengst is bestemd voor projecten die Westfriese sportclubs hebben ingediend om mensen met een beperking te helpen sporten.

De veiling ondersteunt tien sportgerelateerde projecten met een richtbedrag van 2.500 euro per project. Daarnaast is er één overkoepelende doel, West-Friesland (on)beperkt Sporten.

(On)beperkt sporten

Mensen met een beperking moeten zo laagdrempelig mogelijk kunnen sporten en bewegen. En drempelverlagend kan ook beter vervoer, sportattributen, protheses e.d. zijn. “Juist dit steuntje in de rug kan helpen om de ideeën van clubs te realiseren. De stichting Westfriese Sportverkiezingen is er om de sport in de regio te ondersteunen. Daar hoort deze Westfriese Sportveiling dus zeker bij”, vertelde voorzitter Dick Bennis.

Westfriese Sportveiling met zeker 200 items

Een bekende Nederlander zal de veiling begeleiden maar ook voor het entertainment zorgen. Een ervaren veilingmeester neemt de touwtjes in handen om 200 à 250 kavels aan de man te brengen. De organisatie is nu al druk bezig om de kavels te verzamelen. In de periode voorafgaand aan de Westfriese Sportveiling, verschijnt een magazine met daarin alle veilingitems.

Gastlocatie is WFHC in Hoorn

De Westfriese Sportveiling vindt plaats in het ruime clubhuis van hockeyclub WFHC in Hoorn. Bij de club is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. De tien clubs die een eigen goed doel onder de aandacht brengen, hebben alle een eigen tafel tijdens het VIP-diner.

Hier zullen ook voormalig topsporters aanschuiven. Alle sportclubs die zich hebben aangemeld, kunnen extra geld verdienen door loten te verkopen. Op 27 januari is er vanaf 19:30 uur een informatiebijeenkomst, ook bij WFHC. Hierop zal de organisatie alle vragen over en rond de veiling toelichten.

Follow @Allesportzaken