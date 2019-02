Werk via sport hoopt op meer deelnemende clubs

Met ‘Werk via sport’ als tijdelijk rugsponsor wil FC Utrecht erop wijzen dat sportclubs ex-gedetineerden na hun celstraf, prima kunnen helpen om succesvol terug te keren in de maatschappij.

Carola is één van de 68 gedetineerden die door Werk via sport bij een sportclub, uitzicht heeft op een baan. “Ik ben 41 en heb voor het eerst een diploma én werk.”

Betere toekomst

Ze maakt de skyboxen en kantoren in de Galgenwaard blinkend en komt in alle hoeken van het stadion. Zij werkt er vier dagen per week en eind mei zit haar detentie er definitief op. Zij heeft haar diploma’s gehaald en kan zo weer in de maatschappij meedraaien”, zo zegt zij.

“Dankzij dit schoonmaakwerk maak ik kans op een betere toekomst. Veel vrouwen verlieten PI Nieuwersluis zonder te weten waar zij terecht konden. En maar al te vaak waren zij zo weer binnen omdat de criminaliteit hun enige uitweg was. Maar bij mij gaat het anders.”

FC Utrecht supporterscoördinator Robert Junier is trots op haar. “Mensen zoals Carola moeten net iets harder werken dan anderen om kansen te krijgen. Maar FC Utrecht biedt mensen zoals zij, graag de mogelijkheid om de arbeidsmarkt op te komen.”

Werk via sport

De afgelopen vier jaar namen 230 gedetineerden deel aan Werk via sport. Ven hen zijn er 68 via een sportclub aan de slag gekomen met betaald werk. “Cubs zien het vaak ook als een maatschappelijke taak om mensen te helpen die het lastig hebben”, zegt projectleider Gerko Brink van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

“Clubs krijgen gratis extra handjes en bijvoorbeeld geen zedendelinquenten over de vloer. Gedetineerde moeten door een strenge selectie voordat zij aan de slag mogen.

“Gedetineerden kunnen bij clubs contacten leggen en dat werkt inspirerend. Zij krijgen een steuntje in de rug bij hun re-integratie en die is niet eenvoudig. Hopelijk melden meer clubs zich om aan Werk via sport mee te doen.”

Leven op de rit

Carola weet heel goed wat er gebeurd zou zijn als ze niet was ingestapt bij Werk via sport. Zij wil daarom definitief uit haar verleden stappen. “En ik ben blij dat ik dat met hulp van FC Utrecht kan doen.”

“Het liefste blijf ik hier werken. Twee FC-Utrecht spelers hebben mij zelfs al gevraagd of ik ook hun appartement kom schoonmaken. Iedereen hier kent mijn achtergrond, ik word vooral gezien als iemand die haar leven op de rit wil krijgen. En dat ik hierbij zo word gesupport is voor mij ongekend.”

