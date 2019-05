Wensdenken voetbalclubs vaak basis voor beleid

Voetbalclubs hebben vaak last van wensdenken. En zij doen, zodra zij in geldnood komen, nogal eens een beroep op de gemeente. Maar is dat wel verstandig want er is al gauw sprake van oneerlijke concurrentie.

FC Twente vierde eind april het kampioenschap en keert terug in de eredivisie. Maar veel voetbalbestuurders en -supporters is deze promotie een doorn in het oog.

Steunplan

Enschede stemde begin april in met een steunplan om een faillissement van FC Twente te voorkomen. De gemeente schold de club vijf miljoen euro schuld kwijt. Bovendien verloste Enschede de club nog eens van betaling van rente en aflossingen over een lening van negen miljoen euro.

Nooit meer terugkomen

In het verleden kregen o.a. ook FC Utrecht, Vitesse, NAC Breda en NEC met gemeentelijke steun. Voormalig voetbaltrainer Foppe de Haan vindt dat onwenselijk. “Voetbalclubs moeten niet wensdenken en zelf hun broek ophouden.”

“Gemeentelijke steun aan voetbalclubs is van alle tijden. In 1987 was sc Heerenveen op een haar na dood. De gemeente voorkwam toen een faillissement via een subsidie van 70.000 gulden. “En nu nooit meer terugkomen”, zei de gemeente er nog bij.

Marjan Olfers

Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Amsterdamse VU, ziet meer nuances. “Het private belang schuurt altijd met het publieke belang. Infrastructurele steun zoals het faciliteren van het stadion is toegestaan. Maar dan moeten ook andere gebruikers daarvan kunnen profiteren. De overheid moet FC Twente in beginsel behandelen zoals andere marktdeelnemers. Daar kun je wel vraagtekens bij plaatsen.”

Bestuursplaats afdwingen

De Haan: “FC Twente heeft een enorm stadion. Als de club failliet was gegaan, dan had FC Twente opnieuw in de vijfde klasse amateurs moeten beginnen. En had het stadion totaal geen betekenis meer gehad.”

“Als een gemeente een club financieel steunt moeten zij altijd een bestuursplaats afdwingen. Je moet precies willen weten wat er met het gemeenschapsgeld gebeurt.”

Olfers is het daar niet mee eens. “Natuurlijk moet je toezicht blijven houden maar een voetbalclub blijft een private onderneming. Dus iemand kan er wel gaan zitten op voordracht van, maar nooit namens de gemeente.”

Speelruimte van gemeenten

De Haan: “De KNVB moet precies willen weten wat er binnen een club speelt. Het wordt ook tijd om de speelruimte van gemeenten eens goed tegen het licht te houden.”

Olfers: “Voor veel steden is de lokale voetbalclub het pareltje van de regio waar veel enthousiasme en sympathie voor bestaat. Daar kan een gemeentebestuur bijna niet zonder emotie naar kijken. Je wilt niet het college zijn dat een voetbalclub om zeep helpt. Vaak gaat dat gepaard met bedreigingen, kijk maar eens naar Haarlem.”

Irreële ambitie en wensdenken

De Haan: “Veel voetbalclubs baseren hun beleid op wensdenken. Als het goed gaat ontstaat er vaak een irreële ambitie. Zodra een subtopper roept mee te willen doen ‘om de titel’, dan moet de gemeente meteen aan de bel trekken.”

Olfers: “Ik herken zeker dat buitenproportioneel wensdenken in de voetballerij. Veel clubbestuurders zijn verslaafd aan het pluche omdat zij graag in dat sprookjesland willen blijven. Dat zou moeten veranderen.”

