Sportclubs in Gilze en Rijen voelen zich niet gesteund

Ook de sportclubs in Gilze en Rijen zijn door de coronacrisis zwaar geraakt. En zij voelen zich niet erg gesteund door BenW. Dat vinden de lokale oppositiepartijen Groen Gilze en Rijen, PvdA en D66.

In een gezamenlijk persbericht roepen de partijen op tot een ruimhartiger gemeentelijk beleid. De gemeente zou bijvoorbeeld de huren tijdelijk kwijt kunnen schelden.

Uitstel van executie sportclubs in Gilze en Rijen

Een van de maatregelen die BenW hebben aangekondigd is uitstel van het betalen van de huur voor gemeentelijke accommodaties. “Maar uitstel van betaling is tegelijkertijd uitstel van executie. De clubs hebben namelijk geen inkomsten omdat alles stil ligt.”

Veel gemeenten schelden de huur van de clubs helemaal kwijt. “Die hebben een grote maatschappelijke functie. Wij moeten dus voorkomen dat zij omvallen als gevolg van de coronacrisis”, zegt raadslid Antonet Krol namens de drie partijen.

Losse eindjes

Verenigingen hoeven alleen de subsidie terug te betalen die niet is besteed aan een evenement dat niet doorgaat. Dat stelde sportwethouder David Vermorken begin april. “Bovendien is er maatwerk mogelijk als bepaalde sportclubs in Gilze en Rijen acuut in de problemen zijn gekomen. Wij vinden echter dat er nogal wat losse eindjes zijn.”

“Want hoe krijg je als club precies in beeld welk deel al is uitgegeven? En wanneer en onder welke voorwaarden is maatwerk exact mogelijk?”, zo stelt Knol. De onduidelijkheid is voor de oppositiepartijen dus een reden om hierover vragen te stellen.

Het college zal deze vragen binnenkort beantwoorden. Krol geeft aan dat de verenigingen in Gilze en Rijen nogal morren. “Zij voelen de helpende rol van de gemeente nou niet bepaald als een warme hand.”

