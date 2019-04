Sportclubs Leiden willen van wegwerpplastic af

Vanaf 2021 is het gebruik van wegwerpplastic in heel Europa verboden. In navolging van Leidse evenementen zoals Leids Ontzet, denken lokale sportclubs ook al na over de vervanging van dit plastic.

Sportpunt71 De Sportclubs in Leiden bespraken tijdens, samen met de werkgroep LeidsGlas, al de mogelijkheden om wegwerpplastic te vervangen.

Ecoglazen i.p.v. wegwerpplastic

De Leidse horeca wil tijdens evenementen zoals Leidens Ontzet over op het gebruik van zogeheten ecoglazen. De werkgroep LeidsGlas onderzoekt op dit moment of en hoe dit zou kunnen. Maar bij de inventarisatie kwam de vraag naar voren of sportclubs ook niet over zouden moeten.

Ecoglas werkt heel simpel

Het muziekevenement Werfpop werkte in 2018 ook met ecoglazen. Vrijwel alle bezoekers vonden drinken uit zulke glazen prima. Bij de eerste bestelling betaalt een klant de consumptie én het statiegeld van een eco-glas.

Bij een vervolgbestelling betaalt hij of zij alleen voor de consumptie in het glas. En na het evenement ruilt de gebruiker zijn ecoglas weer in voor het statiegeld. Het veld was na Werfpop nog nooit zo netjes.

Sportclubs zijn positief

Projectleider Nilles Raken ging tijdens Sportpunt71 (het vroegere Leidse Sportcafé) op dit onderwerp in. “De verenigingen reageerden best positief op het idee. De clubs stelden dat als zoiets bij Leidens Ontzet kan, dat het dan ook in de sportkantine of de kleedkamers moest kunnen.”

“Wij gaan nu bekijken hoe wij elkaar goed kunnen aanvullen. De werkgroep zoekt al een leverancier van ecoglazen voor de evenementen. Daar kunnen de sportclubs dan mooi op aansluiten.”

Drank, limonade en thee

Sportverenigingen hebben niet zo vaak te maken met echt grote evenementen. Maar clubs maken wel regelmatig gebruik van wegwerpbekers. Drank wordt tijdens de wedstrijd bijvoorbeeld vaak in plastic bekers geserveerd. Maar ook de limonade en de thee wordt in de rust bij wedstrijden doorgaans in wegwerpplastic geschonken.

