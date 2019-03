Wedstrijd Be Quick Zutphen vs. Wolfersveen gestaakt

Op 24 maart jl. speelde Be Quick Zutphen tegen Wolfersveen tot er een speler bewusteloos werd geslagen. De club uit Zutphen stelt dat er over en weer is geslagen en gaat de vechtpartij onderzoeken.

In de wedstrijd van Be Quick Zutphen vs. Wolfersveen is een speler van de laatste club bewusteloos geslagen. “Wij betreuren het incident”, zegt Be Quick-voorzitter Bloemenkamp.

Speler bewusteloos geslagen

Rond de 70ste minuut van de wedstrijd ging het mis. “De scheidsrechter gaf ons een vrije trap”, vertelt secretaris Rick Hofman van Wolfersveen die erbij was. Daarna volgde wat duw- en trekweg en rende iemand uit de dug-out die Nick Schnitzler bewusteloos sloeg.”

“De dader was een geschorste speler van Be Quick Zutphen die helemaal niet in die dug-out mocht zitten. De scheidsrechter staakte het duel direct na het incident. De aanleiding zou een racistische opmerking zijn geweest van een Wolfersveen-speler.”

Geen hersenletsel

Iemand belde een ambulance maar die werd afgebeld omdat het slachtoffer zelf het veld af kon lopen. Hij is naar de huisartsenpost gegaan waar bleek dat hij geen hersenletsel heeft opgelopen.

“Hij heeft nog wel last van zijn kaak maar maakt het redelijk goed”, weet Wolfersveen-voorzitter en woordvoerder Gradus Eenink. “Nick doet vooralsnog geen aangifte en wil met rust worden gelaten.”

Onderzoek Be Quick Zutphen

Bloemenkamp: “Dit gedrag hoort nooit op een voetbalveld thuis. Tijdens de knokpartij is over en weer geslagen, maar wie precies wat heeft gedaan weten wij nog niet.” Hij wil de vechtpartij daarom grondig laten onderzoeken.

“Wij wachten eerst het KNVB-rapport en het oordeel van de scheidsrechter af. En daarna gaan wij een hartig woordje spreken met het team.” De voorzitter weet niet of de dader een geschorste speler van Be Quick Zutphen was.

Be Quick aanvoerder Nick Scharrenberg laat zich niet uit over het incident. “Ik wil alleen maar kwijt dat er volgens mij twee partijen schuldig zijn.”

Follow @Allesportzaken