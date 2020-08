Wat te doen bij een coronabesmetting op de club?

De toename van het aantal coronabesmettingen zoals in Rotterdam, is zorgelijk. De eerste besmettingen zijn ook al bij sportclubs vastgesteld. Maar hoe moet je als clubbestuurder bij een coronabesmetting handelen?

De leden van de clubs zijn door het bestuur over de besmetting geïnformeerd. Maar dit heeft wel de medewerking nodig van kader, leden, ouders en toeschouwers.

Bel bij een coronabesmetting direct de GGD

Deze clubs gaan na overleg met de GGD, gedeeltelijk of soms zelfs helemaal dicht voor 10 dagen. Of zij nemen andere passende maatregelen. Clubs die met een coronabesmetting te maken hebben/krijgen, dienen direct de GGD te bellen en de gemeente te informeren. De GGD adviseert het bestuur vervolgens op basis van de situatie over de te nemen maatregelen.

Bestuur kan het niet alleen

“Het is in het belang van alle sporters en clubs dat iedereen zich aan de basisregels houdt. En aan de maatregelen die door het clubbestuur zijn genomen. Besturen dragen ook in het geval van een coronabesmetting een grote verantwoordelijkheid”, stelt Liesbeth van der Meer. Zij is adviseur bij Rotterdam Sportsupport.

“Maar een bestuur kan de perikelen rond een besmetting niet alleen bolwerken. Daarvoor hebben zij de medewerking van kader, leden, ouders en toeschouwers hard nodig. Wij moeten met elkaar de kans op besmetting zo klein mogelijk maken.

Hulp van Rotterdam Sportsupport

Er zijn clubs die moeite hebben om de sport veilig en verantwoord te organiseren. Deze clubs kunnen hulp krijgen van Rotterdam Sportsupport”, zo geeft Van der Meer aan. Dat geldt ook voor sportclubs die hulp zoeken bij de uitvoering van de GGD-adviezen.

Praat over de risico’s

Wij raden bestuurders ook aan om met de spelers en ouders te blijven praten over de risico’s van het sporten. Ga hierbij uit van ieders goede bedoelingen en probeer elkaars keuzes goed te begrijpen en altijd te respecteren. Van der Meer hoopt dat clubs er ondanks alles een gezond en mooi sportseizoen van kunnen maken.

Follow @Allesportzaken