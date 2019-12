Wat dronken bezoekers van sportkantines in 2019? Tapp onderzocht de kassagegevens van voetbal-, tennis- en hockeyclubs. De voorkeuren blijken per sport sterk te verschillen.

De helft van alle drankjes in sportkantines in Nederland is een biertje, wijntje of sterke drank. Voetbal- en tennisclubs verkopen het meeste bier.

Hockeyers willen warme dranken

Op hockeyclubs ligt dat anders. Die verkopen juist veel warme dranken zoals koffie en thee. Van alle biertjes die bezoekers bij deze drie clubsoorten bestellen, is pils verreweg het meest gevraagd.

De trend van het drinken van speciaalbier blijkt het beste te zijn doorgedrongen tot de tenniswereld. “Een kwart van het bier dat bezoekers van tennisclubs drinken, is een speciaal biertje.” Dat bericht het bedrijf Tapp, een data-analyse bedrijf voor de horeca. “Dat blijkt op voetbalclubs slechts 5,1% te zijn.”

Alcoholvrij bier

Ook alcoholvrij bier is in de sportkantines steeds vaker te krijgen. Van de voetballers, tennissers en hockeyers, kopen liefhebbers van de laatste sport het vaakst een 0.0%. In de hockeykantine komt bier pas op de derde plek. Hockeyers en bezoekers van sportkantines drinken daar liever softdrinks, waarbij cola de voorkeur heeft.

Sportdrank in de voetbalkantine

Op tennisclubs hebben spelers en bezoekers van sportkantines duidelijk een voorkeur voor ice tea. Dat is opvallend want de vraag daarnaar is op hockey- en voetbalclubs juist een stuk minder. In de voetbalkantine is sportdrank, met een aandeel van 32%, veruit de meest populaire softdrink.

Links Tapp Bron RTL Nieuws