Waalwijk zet o.m. voor sportclubs 500.000 euro opzij

Steenwijkerland gaat haar sportclubs met een half miljoen euro steunen. Maar ook Waalwijk trekt hiervoor 500.000 euro uit. Clubs die in geldproblemen komen kunnen éénmalig een bijdrage aanvragen.

Culturele en sportorganisaties zijn hard geraakt door de COVID-uitbraak. Dit bleek uit een inventarisatie door de gemeente Waalwijk. Zij kregen een tegemoetkoming van het Rijk en en haalden al hun broekriem aan. Maar desondanks dreigen de tekorten op te lopen tot wel zo’n 350.000 euro.

En Waalwijk heeft nog niet eens in kaart gebracht hoe het zit met de kleine(re) gesubsidieerde instellingen. En ook niet met organisaties die geen subsidie ontvangen zoals sportclubs en buurthuizen. “Wij verwachten dat ook deze clubs en instellingen in de problemen komen.”

Om alle organisaties te kunnen helpen zet BenW 500.000 euro opzij. Ook stelde het college de gemeenteraad voor om clubs de huur voor 1 maart tot 1 juni kwijt te schelden. Dat is ook een voorwaarde als Waalwijk op haar beurt coronahulp van het Rijk gaat vragen.

De gemeente verwacht van het Rijk een bedrag van een 159.000 euro. De rest zal Waalwijk, als de raad met het voorstel instemt, moeten betalen uit de algemene reserve.

De gemeente vindt het voortbestaan van clubs van groot belang voor het welzijn van de inwoners. Toch trekt Waalwijk niet zomaar de portemonnee. Clubs die om financiële hulp vragen zullen hun aanvraag goed moeten onderbouwen.

“Zij moeten aantonen dat hun voortbestaan of hun activiteiten op het spel staan. En zij moeten er alles aan gedaan hebben om hun uitgaven te beperken en hun inkomsten te vergroten. De gemeente zal maatwerk toepassen nadat de precieze criteria door de raad zijn vastgesteld”, aldus het college.

Follow @Allesportzaken