VVIJ weert trainer na grensoverschrijdend gedrag

Een trainer van vv IJsselstein (VVIJ) is door het bestuur weggestuurd vanwege grensoverschrijdend gedrag. De club heeft alle leden bericht dat de trainer via sociale media contact heeft gehad met een minderjarige speler.

Grensoverschrijdend gedrag

Het bericht is afkomstig van de voorzitters van de club. Zij hebben de trainer in het weekend van 9 en 10 november direct de toegang tot VVIJ ontzegd. “De reden voor dit besluit is grensoverschrijdend gedrag met een minderjarige speler uit het team”, zo schrijft het bestuur.

“De club wil er verder niets over de situatie zeggen”, stelt mede-voorzitter Mariëlle Slenders. Zij wil niet zeggen of de trainer een man of een vrouw is en of de club aangifte heeft gedaan. Maar VVIJ heeft wel de KNVB op de hoogte gebracht van het incident. “Wij volgen de richtlijnen van de bond”, aldus Slenders.

Veilige sportomgeving voorop

De voetbalclub stelt in het bericht aan de leden, dat een veilige sportomgeving op de club voorop staat. Daarom heeft VVIJ enige tijd geleden al een vertrouwenspersoon aangesteld. De club hoopt daarmee de drempel te verlagen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

