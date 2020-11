Omvallen van voetbalclubs volgens VVCS reële dreiging

De betaald voetballers in Nederland zien weinig heil in een nieuwe coronastop. Dat blijkt uit een onderzoek van de spelersvakbond VVCS onder 350 leden. Maar het omvallen van voetbalclubs dreigt.

Van de 350 ondervraagde profvoetballers is 92 procent tevreden over de wijze waarop hun club met het coronavirus omgaat. Twee derde van de ondervraagden bleek goed bekend te zijn met het KNVB-protocol Covid-19.

Zo’n 82 procent van hen wil de competities graag uitspelen”, zo schrijft de VVCS. “Alle spelers voetballen het liefste in volle stadions. Maar 67 procent vindt dat zij in de huidige situatie ook zonder publiek prima kunnen presteren.”

Voorzitter Evgeniy Levchenko ziet wel een duidelijk verschil tussen jong en oud. Volgens 92 procent van de ondervraagden is de aanpak goed. “Alleen het percentage spelers dat het COVID-protocol kent moet omhoog.”

“Met name de jongere spelers lijken nogal laks. Bij de clubs waar corona onlangs flink uitbrak lijkt nog veel winst te behalen. Sommige clubs gaan strikter om met de maatregelen dan andere.”

Levchenko: “De jongeren zien minder gevaar en denken gemakkelijk weer aan een nieuwe club of contract te komen. Ook als de overheid de Eredivisie en KK-divisie weer zou afbreken. De oudere profs lijken de financiële consequenties van een competitiestop voor de clubs én zichzelf toch beter te overzien.”

“Als wij de Eredivisie en de KK-divisie niet kunnen uitspelen, vrezen wij echt dat er clubs gaan omvallen. En met minder clubs is er ook minder plek voor spelers”, zo stelt Levchenko. “En het is de vraag of de profclubs die wél zouden overleven, de contracten met de spelers overeind kunnen houden.”

