Vv Wodan kantine is dicht voor beide ‘kampen’

De kantine van vv Wodan in Woensel (Eindhoven) is voor onbepaalde tijd gesloten. De exploitant spreekt van ‘chaos’ bij de club die circa 550 leden telt. Wodan lijkt vrijwel onbestuurbaar te zijn.

Eindhoven redde de club, die grote schulden heeft, al van een faillissement door borg te staan. Maar d e kantine, een grote bron van inkomsten van vv Wodan, is voorlopig dicht.

Vv Wodan moet problemen aanpakken

“Het is lastig om de nog overgebleven leden ertoe te bewegen om de contributie te voldoen”, zo stelt het clubbestuur. Daarom hebben wij nu maar een incassobureau in de hand genomen. “Het afgelopen seizoen hebben wij zoveel boetes gekregen. Die geeft de KNVB o.m. bij gele kaarten voor spelers of als teams niet, of niet op tijd komen opdagen. De bond verwacht nu van ons dat wij dit probleem echt aanpakken.”

Minder leden

Soerinder Dataram sprak in 2018 met vv Wodan af om de kantine voor vijf jaar uit te baten. Afgesproken is om de winst tussen zijn bedrijf en de club te delen. “Maar daar dreigen wij geld op toe te moeten leggen. Het aantal leden bleek namelijk lager dan was aangegeven”, zegt Dataram.

“Ik heb geprobeerd nieuwe doelgroepen binnen te halen. Maar de chaos is al te groot om de zaken nog onder controle te kunnen houden. Alleen algemeen bestuurslid Samad Bouali is nu nog actief.”

Twee kampen binnen vv Wodan

Vv Wodan lijkt uit twee kampen te bestaan, de oude autochtone garde en leden met een Marokkaanse achtergrond. Het oude bestuur wilde eind 2018 tijdens de ALV van Bouali af. Maar de meeste leden steunden hem waarna de andere bestuursleden aftraden. En nu moet Bouali vrijwel alleen de club leiden.

Eind augustus sloot Dataram dus de kantine. “Ik ga pas weer open zodra ik de bevestiging van de ontbinding van de pachtovereenkomst binnen heb. Bouali gaf op 9 september aan dat hij nog met een heropening wacht tot er een vergunning is.”

