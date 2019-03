Vv VOS in Venlo weert VVV Venlo uit haar kantine

Jeugdspelers van VVV en hun aanhang worden vanaf 1 maart uit de kantine van voetbalclub vv VOS geweerd. Voorzitter Huub Mevissen van VOS heeft de samenwerking met VVV vanaf die datum stopgezet.

Venlosche Boys Vv VOS-voorzitter Mevissen voelt zich niet geroepen om iets te zeggen over de breuk met VVV. Het bestuur van VVV wil nu uitwijken naar de kantine van

Dit komt niet van vv VOS

Woordvoerder Charles Biemans van VVV stelt dat de club officieel niets van VOS heeft gehoord. Hij geeft ook aan dat er met vv VOS over de toegang van de kantine nooit afspraken zijn gemaakt.

“Maar het opzeggen van het gebruik door VVV komt niet van ons. Wij worden nu in deze positie gedwongen”, aldus Biemans. Hij erkent overigens dat VVV al met Venlosche Boys praat over toekomstig gebruik van hun kantine.

Venlosche Boys

Tim Versteilen, voorzitter van Venlosche Boys bevestigt dat. “Wij zijn al een paar weken geleden door VVV benaderd en staan in principe positief tegenover hun komst.”

De twee clubs hebben op 19 maart verder gesproken over het medegebruik van de kantine. Versteilen geeft aan dat hij weet wat de reden is van het conflict tussen vv VOS en VVV. Maar hij vindt dat het niet aan hem is om daar iets over te zeggen.

Afspraken over de inkomsten

Sportpark Merelweg is eigendom van de gemeente Venlo, die ook over de velden en de kleedkamers gaat. Maar VOS en Venlosche Boys hebben volledig zeggenschap over hun kantines op het terrein.

Vanaf het moment dat VVV gebruik is gaan maken van de kantine van vv VOS, zijn er afspraken gemaakt over de inkomstenverdeling. “Maar de gemeente staat verder buiten de onderlinge afspraken tussen VOS en VVV”, zo zegt een woordvoerder.

