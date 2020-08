Vv Omlandia met een loterij door de coronacrisis

Ook vv Omlandia heeft flink last van de coronacrisis. Maar een loterij helpt de club uit Ten Boer er doorheen in deze lastige tijd. De club verkocht namelijk al voor 11.000 euro aan loten.

Vv Omlandia in Ten Boer houdt een loterij om de begroting sluitend te krijgen. Met de opbrengsten wil de club bovendien het onderhoud kunnen bekostigen.

Loterij op touw gezet

Zoals bij veel clubs was vv Omlandia door de coronacrisis lange tijd dicht. En daarmee bleef de club ook verstoken van inkomsten uit de kantine terwijl de kosten doorliepen. Dat gaat een keer knellen dus kwam het bestuur bij elkaar om een oplossing te zoeken.

Het bestuur besloot in mei om een loterij op touw te zetten. Met een elektrische fiets ter waarde van ruim 2.000 euro als hoofdprijs. Maar ook met zes andere, door sponsors beschikbaar gestelde, grote prijzen.

Ruim 1.100 loten verkocht

De loterij bleek een gouden greep. Inmiddels zijn ruim 1.100 van de in totaal 1.500 beschikbare loten van 10 euro verkocht. “Door één of meer loten te kopen maak je niet alleen kans op mooie prijzen. Je laat er ook mee zien dat je waarde hecht aan het verenigingsleven in Ten Boer”, stelt Omlandia-voorzitter Sven Gout.

Hij hoopt dat de laatste 400 loten ook nog snel verkocht worden. “Wij moeten het voor onze inkomsten voor een groot deel van de omzet in de kantine hebben. Het is echt zuur dat zo’n virus zoveel roet in het eten gooit. Maar gelukkig rolt de bal inmiddels weer en is ook onze bar weer geopend.”

