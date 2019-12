Vv HOC tapte een duur biertje voor een 17-jarige

Vv HOC heeft zich niet aan het verbod op alcoholgebruik voor achttien-minners gehouden. Bij een steekproef via een 17-jarige mystery-guest, liep de club in Borger-Odoorn tegen de lamp.

De jongen kreeg netjes het door hem bestelde biertje. De vrijwilliger in kwestie vroeg hem daarbij niet om zijn ID te tonen. De club krijgt daarvoor een boete van 1.360 euro opgelegd.

Vv HOC per brief gewaarschuwd

Vv HOC krijgt ook een waarschuwing omdat sommige vrijwilligers niet over de juiste papieren beschikten. De club is de eerste in Borger-Odoorn die de gemeente nu aanpakt. In 2018 verlegde de gemeente de focus van winkels naar dorpshuizen en sportkantines. Degenen die bij een test door de mand vielen, kregen van de gemeente per brief een waarschuwing. Zij zijn onlangs weer via een steekproef gecontroleerd.

Mysteryshoppers

Borger-Odoorn zet naast boa’s ook minderjarige mystery-shoppers in die de naleving van de Drank- en Horecawet controleren. Vanaf 2017 doken deze mystery-shoppers al in supermarkten op. Het aantal overtredingen bleef toen beperkt. Van de 11 winkels die de shoppers bezochten, kwamen er 9 direct door de test heen. De twee overige winkels kregen een herkansing en scoorden vervolgens ook een voldoende.

Niet bevoegde mensen

Voorzitter Harold Enting betreurt het voorval. “Het gebeurde voor de tweede keer, nu op een dag dat twee elftallen tegelijk thuis speelden. Het was druk in de kantine en er moesten mensen bijspringen die niet bevoegd waren. En precies op dat moment bestelde die mystery-guest een biertje.”

Vv HOC wil herhaling voorkomen

Maar de club gaat nu alle zeilen bijzetten om herhaling van deze misstap te voorkomen. De kantinecommissie praat al met de gemeente over een plan van aanpak. En vv HOC roept haar leden op om online de IVA instructie van NOC*NSF te volgen. “Wij willen in de kantine alleen nog maar met mensen werken die de IVA met goed gevolg hebben afgerond.”

