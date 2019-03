Vv Helpman voelt zich onevenredig zwaar benadeeld. Daarom gaat de Groningse club in beroep tegen een dreigende geldstraf, puntenaftrek in de competitie èn de verwijdering uit het bekertoernooi.

Vv Helpman voorzitter Jan van der Lei wil niet zeggen hoe het KNVB schikkingsvoorstel eruit ziet. Maar hij vindt wel dat zijn vereniging door de bond veel te hard gestraft wordt.

Niet speelgerechtigd

De zaterdagafdeling van vv Helpman liet Remon Schutte tien minuten spelen in de beker tegen LAC Frisia. Maar Schutte, die in de winterstop van Be Quick 1887 over kwam, bleek niet speelgerechtigd te zijn. Later bleek dat Schutte ook nog in de laatste competitiewedstrijd tegen RWF was ingevallen.

Twee cijfers omgedraaid

Schutte was niet speelgerechtigd omdat zijn geboortedatum per ongeluk niet goed was ingevuld. “Wij hebben een mevrouw die onze administratie doet en die heeft per abuis twee cijfers omgedraaid”, stelt Van der Lei. “En dat trek zij zich nu heel erg aan.”

“De KNVB moet zich realiseren dat de meeste clubs met vrijwilligers werken die wel eens een foutje maken. In dit geval gaat het zelfs maar om een cijfertje verschil. En daarvoor krijgen wij dan een geldboete. Dat voelt onrechtvaardig en gaat helemaal tegen mijn natuur in”, zegt Van der Lei.

Bezwaar tegen bestraffing

Het bestuur van vv Helpman had het bezwaar tegen het KNVB-besluit op 4 maart klaar. Dat bezwaar is op die datum besproken want het moet in elk geval op 6 maart bij de KNVB binnen zijn.

Van der Lei was ook niet blij met het verhaal dat buurvereniging Be Quick 1887 de informatie over Schutte naar buiten had gebracht. “Dat is op bestuursniveau zeker niet gebeurd”, zo stelt Van der Lei.

“Onze relatie met Be Quick 1887 is uitmuntend. De club werkte onlangs ook prima mee aan de overgang van Remon Schutte naar vv Helpman.”

