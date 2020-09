Vv Grijpskerk moet met een bijna lege kas investeren

Wanneer je in deze tijd een sportcomplex oploopt kom je al direct de coronamaatregelen tegen. De pandemie heeft invloed op de gang van zaken bij elke sportclub, dus ook bij vv Grijpskerk.

Vv Grijpskerk is dankbaar voor de hulp van de overheid maar moet investeren met een lege kas. Zo’n 90% van de financiële schade is nog niet goed gemaakt.

Vv Grijpskerk ziet bodem van de kas

Er staan dranghekken met bordjes de de weg wijzen. Maar ook partytenten die onderdak verschaffen aan het publiek dat niet in de kantine terecht kan. De in- en de uitgang van de club zijn met pijlen aangegeven. De club moest daarin investeren terwijl de bodem van de kas al in zicht is.

Voorzitter Klaas Wybo van der Hoek maakt zich zorgen. “We zijn natuurlijk dankbaar voor de hulp van de overheid. Maar daarna moeten wij nog steeds 90 procent van de financiële schade zien in te lopen. Wij zijn blij met onze trouwe leden en sponsoren. Maar ik denk dat wij het tekort pas aan het eind van het seizoen kunnen vaststellen.”

Stil in de kantine

De eerste wedstrijd van de bekercompetitie is een derby. Dat is goed te merken aan het aantal toeschouwers. En die drukte en de omzet kan vv Grijpskerk goed gebruiken. Ook de andere teams zijn blijven hangen na hun wedstrijd of terugkomen na hun uitwedstrijd. Toch is het in de kantine stil.

Een volle bak zal het de komende maanden rond de bar niet zijn. De barkrukken staan omgekeerd tegen de bar en er is maar plek voor 70 mensen. De tafels en stoelen staan vanwege de 1,5-meter maatregel ver uit elkaar.

Het is echt lastig

Het publiek houdt onderling over het algemeen voldoende afstand. Maar het is echt lastig, ook al let iedereen er op. Vv Grijpskerk heeft de zaakje goed voor elkaar en kan verder. Maar de club hoopt er dit seizoen financieel wel uit te kunnen komen.

