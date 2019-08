Vv GOES ziet ook voorzitter Smits voortijdig vertrekken

Jos Smits gooit de handdoek op het veld en vertrekt met pijn in het hart als voorzitter van vv GOES. Hij zag voor zichzelf geen toekomst meer bij de club omdat met bepaalde personen niet te werken valt.

Vv GOES voorzitter Smits neemt voortijdig afscheid van zijn club. “Sommigen vinden zichzelf belangrijker dan de club en van mensen die liegen kun je nooit winnen.”

Belang van vv GOES

De club maakte het vertrek van Smits op 20 augustus bekend. Maar de voorzitter liep al langer rond met het idee om ermee te stoppen. “Binnen de club lopen een aantal mensen rond die het bijna onmogelijk maken om zaken goed te regelen. Die personen hebben niet het belang van GOES voor ogen.”

“Ik noem geen namen want dat is niet zo zinvol. Maar je kunt het niet winnen van mensen die liegen en zichzelf belangrijker vinden dan de club.”

Smits is niet de enige die is opgestapt. Ook tijdelijk secretaris Marten de Jonge en wedstrijdsecretaris Erik Filius zijn er al mee gestopt. En begin 2014 maakte de club ook al een turbulente tijd door.

Het is treurig

“Het is een prachtige club met vele prima vrijwilligers. Ik had en heb met velen binnen vv GOES een heel goede band. En als ik zie hoeveel reacties ik tot nu toe al gehad heb, dan geeft me dat een goed gevoel.”

Even rust zoeken

Ondanks zijn vertrek wenst Smits de club het beste voor de toekomst. “Ik hoop echt dat het de club heel goed zal gaan. En ik vind het ook jammer dat ik daar niet meer bij betrokken ben. Maar als bestuur moet je samen- en elkaar niet tegenwerken.”

Toch is Smits treurig over het feit dat hij vv GOES moet verlaten. Hij weet niet of hij dit seizoen nog gaat kijken bij wedstrijden van de club. “Op dit moment zoek ik even de rust om het hele verhaal een plek te geven.”

Follow @Allesportzaken