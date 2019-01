Vv Dubbeldam door Dordrecht voor joker gezet

Vv Dubbeldam is in december 2018 gestopt met de onderhandelingen over een nieuwe accommodatie. “De gemeente Dordrecht blijkt een volstrekt onbetrouwbare partner te zijn”, zo meldt de club op de website.

Voorzitter Arie in ’t Veld voelt zich voor joker gezet. “Je belooft je leden al 7 jaar keer op keer dat het nu goed komt. Maar we zijn al die tijd alleen maar aan het lijntje gehouden.”

Gezamenlijk clubgebouw

Op 11 december vorig jaar zou het contract worden ondertekend voor een de bouw van een gezamenlijk clubgebouw voor vv Dubbeldam, kc Movado en TTV Dordrecht.

De sportclubs waren akkoord, maar BenW van Dordrecht besloten op 11 december jl. om het contract toch maar niet te ondertekenen.

Korte mededeling

Sportwethouder Marco Stam beloofde vorig jaar zomer nog dat de al 13 jaar (!) slepende kwestie voor het eind van 2018 zou zijn opgelost.

Maar Stam hield het bij een korte mededeling aan de gemeenteraad dat er géén raadsvoorstel zou komen.

Geld anders besteden

In ’t Veld houdt het maar gelaten op wat politieke onervarenheid van de wethouder. “Of ik mild ben? Ach, ik hoef geen blad meer voor mijn mond te nemen. Iedereen die dit proces een beetje heeft gevolgd ziet hoe Dordrecht met haar clubs omgaat.”

Het struikelblok in de onderhandelingen is het geld. “De gemeente wil minder geld uittrekken dan de clubs nodig hebben. En op de achtergrond speelt ook mee dat Dordrecht een deel van het, voor de clubs, gereserveerde geld anders willen besteden”, zegt In ’t Veld.

Dan maar renoveren en uitbreiden

“vv Dubbeldam steekt haar energie nu maar in het renoveren en uitbreiden van het clubhuis. Dat is verre van ideaal en heeft niet onze voorkeur maar wij kunnen niet langer blijven voortmodderen”, stelt In ’t Veld.

Vv Dubbeldam is wel een beetje klaar met de manier waarop de gemeente Dordrecht nu al zo lang met haar sportclubs omgaat.”

