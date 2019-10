Vuurwerkbom en vechtpartijen verzieken bekerwedstrijd

De bekerwedstrijd Harkemase Boys – FC Groningen is op 30 oktober tijdelijk stilgelegd. ‘Supporters’ gooiden namelijk vlak achter keeper Erick Jansema een vuurwerkbom op het veld.

De vuurwerkbom ging af in het strafschopgebied, vlak achter keeper Erick Jansema van Harkemase Boys. De keeper mag volgens ooggetuigen nog van geluk spreken dat hij niet op de bom stond. En net toen de spelers binnen waren, was er op het veld opnieuw een enorme knal te horen.

Een groep van zo’n 25 ‘supporters’ van FC Groningen lijkt verantwoordelijk te zijn voor het vuurwerkincident. Deze groep is door de politie geïsoleerd en langs het veld vastgezet. Maar ook voorafgaand aan de wedstrijd waren er hier en daar al ongeregeldheden en ontstonden er vechtpartijen.

Supporters van FC Groningen hebben zich gemengd met aanhangers van Harkemase Boys. Door de politie is daarom een neutrale zone ingesteld. Het is nog niet duidelijk wie de groene vuurwerkbom precies gooide. Maar een herdefinitie van het begrip ‘fan’ lijkt na deze wedstrijd op z’n plaats.

Vrijwel tegelijk met het afgaan van het vuurwerk braken er een aantal vechtpartijen uit. Voor de kantine wilden supporters van FC Groningen en Harkemase Boys op de vuist. Beveiligers en politie hielden, in afwachting van de ME, de supportersgroepen uiteen.

De scheidsrechter liet de wedstrijd om 21:00 uur hervatten. De arbiter liet wel omroepen dat hij de wedstrijd direct en definitief zou staken als fans opnieuw vuurwerk zouden afsteken. Bij de wedstrijd waren zo’n 4.000 toeschouwers aanwezig.

