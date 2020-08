Vrouwen Eredivisie via ING steviger in het zadel

ING verbindt zich voor de komende twee seizoenen als sponsor aan de Vrouwen Eredivisie. De KNVB en ING streven ernaar om samen met toekomstige partners de Vrouwen Eredivisie verder te professionaliseren.

“Voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal is een volwaardige vrouwenvoetbalcompetitie cruciaal. Want meer vrouwen moeten hun sport professioneel kunnen beoefenen.”

“Het is geweldig dat ING zich als ‘launching partner’ aan de Vrouwen Eredivisie verbindt”, zegt Kirsten van de Ven. Zij is manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. “De clubs hebben de handen hiervoor ineen geslagen en je ziet dat het nu snel gaat.”

Ook de samenwerking met FOX Sports en de NOS speelt een belangrijke rol. ING steekt zijn nek uit en helpt om de vrouweneredivisie beter op de kaart te zetten. De KNVB is blij dat ING zich als eerste aan de Vrouwen Eredivisie verbindt.”

“Voor ING is dit partnership als hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal een logische stap”, zegt Steven Sedee. “Een sterkere Vrouwen Eredivisie is ook belangrijk voor het amateurmeiden- en vrouwenvoetbal”, zo stelt de Manager Sportsponsoring.

“Een professionele eredivisie voor vrouwen sluit goed aan bij onze gezamenlijke ambitie met de KNVB. Want ook meiden moeten kunnen dromen over een professionele carrière als voetbalster.”

In februari presenteerden de KNVB en ING een plan om het meiden- en vrouwenvoetbal meer te integreren in de voetbalwereld. De komende vijf jaar werken de KNVB en ING samen aan een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden.

Ook streven de twee partijen naar 25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs. ING is al hoofdsponsor van een aantal amateurclubs. Deze moeten minimaal 25% van de sponsorbijdrage aan meiden- en vrouwenvoetbal besteden.

FOX Sports (live-duels) en de NOS (wekelijkse samenvatting) zijn voor vier jaar uitzendpartners van de vrouweneredivisie. Dat maakte ING in februari al bekend.

